Голуби разбираются в учении Эйнштейна
"С каждым новым экспериментом нам становится все более очевидным то, что птицы почти не уступают в сообразительности людям и другим приматам. Пернатые, как оказывается, не обладают "куриными мозгами", как мы считали раньше. К примеру, наши голуби справлялись с задачами, которые требуют одновременного понимания и времени, и пространства", – написал автор исследования ученый Эдвард Вассерман из университета Айовы в научном журнале Current Biology.
Биолог признает, что это открытие стало удивительным для команды. По словам специалиста, у голубей нет особого участка в теменной коре мозга, который позволяет инстинктивно понимать, что мы живем в трехмерном пространстве, и "автоматически" вычислять положение любых предметов, направление и скорость их движения.
Для того чтобы доказать свою теорию, они заставили птиц заниматься простыми вычислениями и решать пространственные задачи. Голуби должны были определить, как долго они видели какой-то конкретный предмет или какими размерами он обладал. Перед птицей устанавливался экран, на котором на некоторое время появлялись несколько линий разной длины.
После того как голубь видел изображение, он должен был нажать клювом на одну из кнопок на экране. Если они верно определяли время и длину линий, то биологи награждали их порцией еды. Со временем ученые усложнили задачу, случайно меняя длину линий или продолжительность их вывода на экран.
Это, как отмечают биологи, означает, что концепции и пространства, и времени обрабатываются одним и тем же участком мозга птиц подобно тому, как это делает теменная кора в голове людей и приматов. Где он находится, пока не понятно, однако ученые планируют найти его в ближайшее время.
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