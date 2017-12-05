Голуби разбираются в учении Эйнштейна

Голуби понимают абстрактные концепции. Птицы пользуются этими знаниями для решения простых пространственных задач.

"С каждым новым экспериментом нам становится все более очевидным то, что птицы почти не уступают в сообразительности людям и другим приматам. Пернатые, как оказывается, не обладают "куриными мозгами", как мы считали раньше. К примеру, наши голуби справлялись с задачами, которые требуют одновременного понимания и времени, и пространства", – написал автор исследования ученый Эдвард Вассерман из университета Айовы в научном журнале Current Biology.

Биолог признает, что это открытие стало удивительным для команды. По словам специалиста, у голубей нет особого участка в теменной коре мозга, который позволяет инстинктивно понимать, что мы живем в трехмерном пространстве, и "автоматически" вычислять положение любых предметов, направление и скорость их движения.

Для того чтобы доказать свою теорию, они заставили птиц заниматься простыми вычислениями и решать пространственные задачи. Голуби должны были определить, как долго они видели какой-то конкретный предмет или какими размерами он обладал. Перед птицей устанавливался экран, на котором на некоторое время появлялись несколько линий разной длины.

Публикация от DIsarm (@d_i_s_a_r_m) Дек 4 2017 в 10:15 PST

После того как голубь видел изображение, он должен был нажать клювом на одну из кнопок на экране. Если они верно определяли время и длину линий, то биологи награждали их порцией еды. Со временем ученые усложнили задачу, случайно меняя длину линий или продолжительность их вывода на экран.

Это, как отмечают биологи, означает, что концепции и пространства, и времени обрабатываются одним и тем же участком мозга птиц подобно тому, как это делает теменная кора в голове людей и приматов. Где он находится, пока не понятно, однако ученые планируют найти его в ближайшее время.