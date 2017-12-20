Глава ФСБ нашел оправдание сталинским репрессиям

Период правления Иосифа Сталина в СССР окружен множеством мифов. Объективный взгляд на историю того времени попытался представить глава ФСБ Александр Бортников в интервью, приуроченном к 100-летию спецслужбы.

Вековой юбилей российские органы безопасности отмечают 20 декабря. О том, какой путь прошли спецслужбы за это время, рассказал журналистам глава ФСБ. Александр Бортников отметил, что про органы безопасности создано множество мифов, нередко весьма живучих.

Негласный характер деятельности спецслужб не позволяет в режиме реального времени и в полном объеме информировать общество о тех или иных аспектах их работы. Это способствует возникновению "ореола таинственности" вокруг компетентных органов и одновременно повышает интерес публики к альтернативным, зачастую недобросовестным источникам информации.

"Некоторые в погоне за сенсацией преувеличивают роль спецслужб в происходящих событиях, а кто-то откровенно лжет, решая пропагандистские задачи. Вскрывающиеся впоследствии факты, например в ходе рассекречивания архивов, далеко не сразу позволяют развенчать уже ставшие привычными мифы", – заявил Бортников в интервью "Российской газете".

По словам руководителя ФСБ, даже сталинские репрессии имели свою объективную сторону. Бортников подчеркнул, что не намерен никого оправдывать или обелять – он просто излагает факты. "Архивные материалы свидетельствуют о наличии объективной стороны в значительной части уголовных дел, в том числе легших в основу известных открытых процессов", – заявил чекист.

В частности, Бортников упомянул о планах сторонников Льва Троцкого по смещению или даже ликвидации Иосифа Сталина и его соратников в руководстве ВКП(б). Это отнюдь не выдумка – так же, как и связи заговорщиков с иностранными спецслужбами. А подавляющее число фигурантов дел того времени - это представители партийной номенклатуры и руководства правоохранительных органов, "погрязшие в коррупции, чинившие произвол и самосуд".

Репрессии и массовую фабрикацию уголовных дел Бортников связывает не с именем Сталина, а с фигурой генерального комиссара безопасности Николая Ежова (он сам был казнен в 1940 году). Глава ФСБ отметил, что пришедший ему на смену Лаврентий Берия "изгнал карьеристов предыдущих призывов", в результате чего качество работы спецслужб в целом повысилось.