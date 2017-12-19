Главному борцу с коррупцией присвоен чин генерала

Президент Владимир Путин присвоил начальнику управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ России Ивану Ткачеву звание генерал-майора. Глава государства подписал указ сегодня, 19 декабря в День военной контрразведки.

Иван Ткачев после срочной службы в армии закончил алма-атинское пограничное училище. За его плечами – 30 лет службы в органах безопасности и участие в расследовании нескольких резонансных дел, в частности – в отношении губернаторов Сахалинской области и Республики Коми.

Он боролся с контрабандой на Черкизовском рынке и вел расследование против АФК "Система", что позволило вернуть государству 265 миллиардов рублей по делу "Башнефти".



Полтора года назад боевой офицер возглавил управление "К", занимающиеся контрразведывательным обеспечением кредитно-финансовой сферы. К этому же подразделению было присоединено управление "Н" ФСБ, которое боролось с наркотиками, контрабандой и организованной преступностью.

Подразделение, возглавляемое Ткачевым, занимается пресечением финансовых потоков для организации террористической деятельности, с этим связаны и последние спецоперации силовиков в Дагестане. В сферу приоритетных задач управления входит вывод российской экономики из теневого сектора и деофшоризация