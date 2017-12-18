В России создали смартфон для ФСБ

К столетию Федеральной службы безопасности российский люксовый бренд Caviar создал серию iPhone X с портретом Феликса Дзержинского и юбилейной эмблемой ФСБ. Дизайны смартфонов выполнены в строгом сочетании кожи аллигатора, композитного черного оникса, золотого покрытия и титана.

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