В России создали смартфон для ФСБ
В России 20 декабря празднуют День работника органов государственной безопасности России. В 2017 году ФСБ отмечает столетний юбилей. И в честь этого знаменательного события Caviar существенно дополнили и обновили коллекцию Force новыми моделями, посвященными ведомству.
Одним из главных образов, использованных в дизайне телефонов, стал образ Феликса Дзержинского – человека, который стоял у истоков советской разведки. Несмотря на то что историки дают его деятельности противоречивые оценки, сами представители ФСБ ценят и чтут вклад Дзержинского в формирование российских спецслужб, незримо охраняющих безопасность страны от внешних врагов.
Дизайн устройств выдержан в единой концепции. Они представляют собой альянс черного композитного оникса – камня мудрости, черной кожи аллигатора и объемных элементов в виде профиля Феликса Дзержинского или эмблемы ФСБ, покрытых золотом или выполненных из прочного титана, сообщают в Caviar.
Стоимость устройств варьируется от 252 тысяч до 317 тысяч рублей. Модели доступны для предзаказа.
Напомним, ранее стало известно, что Caviar подарит iPhone X с триколором нашей страны и строками государственного гимна первому из спортсменов отечественной сборной, кто получит золотую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане (Южная Корея). Таким образом флаг и гимн России все равно будут присутствовать на Играх-2018.
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