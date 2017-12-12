ФСБ спасла москвичей от новогодних терактов

Пресечена деятельность группы, готовившей теракты на Новый год. По данным ФСБ, террористы намеревались действовать в Московском регионе.



В составе группировки были выходцы из стран Центральной Азии, сообщил глава Федеральной службы безопасности Василий Бортников.

"Вчера в Московском регионе в результате спецоперации ФСБ России пресечена деятельность группы выходцев из Центральной Азии, планировавших совершение террористических актов, в том числе с участием смертников, во время новогодних праздников и в период кампании по выборам президента Российской Федерации", – сказал директор ФСБ.

За 2017 год служба пресекла деятельность 56 законспирированных террористических ячеек. Изъяты самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы. Акции с участием смертников готовились и на время президентской предвыборной кампании, стало известно на итоговом заседании Национального антитеррористического комитета.

Бортников уточнил: группы были ликвидированы с 9 по 11 декабря. Руководство террористами осуществлялось из-за рубежа главарями запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". Еще одна ячейка была ликвидирована в Ставрополе, передает ТАСС.