ФСБ спасла москвичей от новогодних терактов
В составе группировки были выходцы из стран Центральной Азии, сообщил глава Федеральной службы безопасности Василий Бортников.
"Вчера в Московском регионе в результате спецоперации ФСБ России пресечена деятельность группы выходцев из Центральной Азии, планировавших совершение террористических актов, в том числе с участием смертников, во время новогодних праздников и в период кампании по выборам президента Российской Федерации", – сказал директор ФСБ.
За 2017 год служба пресекла деятельность 56 законспирированных террористических ячеек. Изъяты самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы. Акции с участием смертников готовились и на время президентской предвыборной кампании, стало известно на итоговом заседании Национального антитеррористического комитета.
С 9 по 11 декабря ФСБ пресекла деятельность двух террористических группировок, планировавших теракты в Москве на Новый год и во время предвыборной кампании: https://t.co/SFqfhPIQ8h#ФСБ #НАК #Бортников #Москва #Россия pic.twitter.com/1lsPnbYxe6— Практика (@PraktikaNews) 12 декабря 2017 г.
Бортников уточнил: группы были ликвидированы с 9 по 11 декабря. Руководство террористами осуществлялось из-за рубежа главарями запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство". Еще одна ячейка была ликвидирована в Ставрополе, передает ТАСС.
Результаты ДНК-экспертизы не стали неожиданностью
Бизнесмен отдал миллионы долларов
Телеведущая дала откровенное интервью
Врачи выехали спасать телеведущую