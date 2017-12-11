Названы самые добрые города России

Общественная палата России подвела итоги всероссийской экологической акции "Марафон добрых дел". В ней участвовали более 100 тысяч человек из 1600 населенных пунктов.

Самым добрым городом стал Санкт-Петербург. На втором месте – Казань, а третье занял Ульяновск. Далее в рейтинге расположились Москва, Химки, Уссурийск, Ростов-на-Дону, Чебоксары, Нижний Новгород и Саратов.

Организаторы акции отметили, что в ее рамках жители городов провели масштабные экологические мероприятия с наибольшим социальным эффектом. "Мы оценивали не только количество организованных жителями городов мероприятий, но и их социальный эффект: сколько человек удалось охватить в рамках той или иной акции, какой резонанс она получила в СМИ и социальных сетях. Также наши эксперты оценивали экологический эффект от мероприятий", – цитирует инициатора проекта Елену Сутормину РИА Новости.

Она подчеркнула, что в этом году большую активность проявили жители сельских районов. "В ближайшее время мы представим рейтинг самых добрых сел страны", – отметила Сутормина.

Всего в рамках движения "Марафон добрых дел" было организовано свыше 55 тысяч различных экологических мероприятий. Стартовала акция в марте 2017 года.

Традиционно организаторы акции назвали и самых добрых россиян 2017 года. Победительницей стала жительница города Тутаев Ярославской области Мария Исаева. На ее счету свыше 20 экологических мероприятий, в рамках которых было собрано более трех тонн вторсырья, отправленного на переработку, а также разработана социальная реклама на экологическую тематику.