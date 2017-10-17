Самые опасные города для женщин
Одним из главных критериев был уровень сексуального насилия в мегаполисе. Также специалисты обращали внимание на доступность медицинских услуг и образования, а также на уровень влияния культурных традиций в отношении женщин.
Первую строчку в рейтинге занял Каир – он признан самым опасным. На втором месте находится пакистанский Карачи, а замыкает тройку лидеров столица Конго – город Киншаса.
Среди опасных городов мира числятся индийский Дели, перуанская Лима и столица Мексики Мехико, сообщается на сайте благотворительной организации Thomson Reuters Foundation со ссылкой на результаты проведенного опроса. Москва расположилась в конце списка, заняв 16-ю строчку.
Ранее эксперты составили рейтинг лучших городов мира для эмиграции. Наиболее важными аспектами для переезжающих названы экология, здравоохранение, стоимость жизни, транспортная доступность, условия для ведения бизнеса и возможность найти работу по вкусу, развитость интернет-технологий, культурная жизнь и либеральные ценности. В первую тройку топ-100 вошли Амстердам, Берлин и Мюнхен.
По данным социологических исследований, около трети россиян в возрасте от 18 до 24 лет подумывают о переезде в другую страну. В группе респондентов в возрасте от 25 до 39 лет об этом размышляет примерно каждый пятый.
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