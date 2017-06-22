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Общество

Лучшие города для эмиграции россиян

Фото: GLOBAL LOOK press/Leonid Faerberg
Согласно последним данным социологических исследований, сегодня большое количество россиян в возрасте до 39 лет думают о том, чтобы покинуть родину. При этом причина не только в экономических сложностях.
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Около трети россиян в возрасте от 18 до 24 лет подумывают о переезде в другую страну. В группе респондентов в возрасте от 25 до 39 лет об этом размышляет примерно каждый пятый.

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Эксперты из США считают, поколению миллениалов во всем мире свойственны легкое отношение к переездам, большая требовательность к среде обитания и качеству жизни. Им важно, чтобы место проживания соответствовало их ценностям, передает Lenta.ru.

Для потенциальных иммигрантов наиболее важны такие аспекты, как экология, здравоохранение, стоимость жизни, транспортная доступность, условия для ведения бизнеса и возможность найти работу по вкусу, развитость интернет-технологий, культурная жизнь и либеральные ценности. Интересно, что в важные характеристики специалисты включили такие пункты, как наличие в городе качественного пива и магазинов Apple. Приведем первую десятку топ-100 лучших городов для миллениалов. 

1. Амстердам, Нидерланды

Амстердам. Фото: Dean Mouhtaropoulos/Gettyimages.ru

Этот город – лидер в вопросе лояльности к ЛГБТ-сообществу. Также в голландской столице толерантны к иммигрантам и чтят гендерное равенство. Кроме того, здесь легко жить без автомобиля, создана благоприятная бизнес-среда, много развлечений.

2. Берлин, Германия

Берлин. Фото: Andreas Rentz/Gettyimages.ru

Город знаменит обилием культурных развлечений и ночной жизнью. Здесь легко перемещаться без машины. Как и в большинстве немецких городов, общественный транспорт работает как часы и созданы необходимые удобства для велосипедистов.

3. Мюнхен, Германия

По данным исследователей, баварская столица благосклонна к стартапам всех мастей. Кроме того, здесь легко найти работу специалистам.

4. Лиссабон, Португалия

Лиссабон. Фото: Bruce Bennett/Gettyimages.ru

Город может гордиться вкусной едой, отличными ресторанами и кафе. Для миллениалов это важно, поскольку они стремятся вести здоровый образ жизни, но вместе с тем, любят хорошо поесть.

5. Антверпен, Бельгия

Здесь великолепная скорость интернет-соединения. Это не пустяк для молодых людей, многие из которых предпочитают работать удаленно и нуждаются в идеально функционирующем мобильном офисе.

6. Барселона, Испания

Барселона. Фото: Jasper Juinen/Gettyimages.ru

Испанская система здравоохранения считается одной из самых эффективных в мире. Кроме того, тут всегда есть, что посмотреть и куда пойти. В столице Каталонии проводится много различных фестивалей и кипит ночная жизнь.

7. Лион, Франция

Лион по праву может гордиться отличным здравоохранением. Также в городе хорошие возможности для спорта и фитнеса, хорошо развита система общественного транспорта.

8. Кельн, Германия

Кельн. Фото: Sascha Schuermann/Gettyimages.ru

В городе прекрасно функционирует муниципальный транспорт. Также здесь наблюдается дружелюбное отношение к ЛГБТ.

9. Париж, Франция

Этот романтичный город получил высокие баллы за медицинский сервис. Оценивая его качество, эффективность и доступность, эксперты опирались на данные Всемирной организации здравоохранения, которая регулярно составляет соответствующие рейтинги.  

10. Ванкувер, Канада

Ванкувер. Фото: Robert Giroux/Gettyimages.ru

Город получил наиболее высокие очки за гендерное равенство и обилие развлечений на открытом воздухе. Однако цены на жилье тут очень высоки. Кроме того, здесь довольно скромно обстоят дела с ночной жизнью. 

Автор: Людмила Фоканова22 июня 2017, 10:11

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