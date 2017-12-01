Женщина "родила" раковую опухоль в туалете

Редкий случай произошел с британкой Лорен Ноулз. Долгое время она принимала свое онкологическое заболевание за беременность.

О раке Лорен узнала весьма неожиданным образом. Однажды тест на беременность показал ей положительный результат, и она отправилась на УЗИ. Однако врачи сообщили Ноулз, что у нее так называемая молярная беременность: в животе развивается не плод, а раковая опухоль.

Лорен начала борьбу с коварной болезнью, но даже после операции и химиотерапии опухоль продолжала расти, а выглядела девушка так, будто действительно ждет ребенка. По ее словам, все симптомы были, как во время беременности.

"Через три месяца у меня началось кровотечение, и так получилось, что я "родила" свою опухоль прямо в туалете больницы. Было невыносимо больно, но я обрадовалась, потому что теперь эта дрянь вышла из меня, и я могу жить спокойно", – цитирует Ноулз Life.ru.

Медики предупредили Лорен, что после случившегося трудно будет стать матерью, но ей все же удалось это сделать. Через год британка родила девочку. По словам Лорен, она опасалась при беременности за плод. Несмотря на то что малышка родилась на пять недель раньше, она оказалась абсолютно здоровой.

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