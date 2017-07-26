В Казахстане родилась девочка-гигант

В Казахстане на свет появилась девочка весом 6,3 килограмма и ростом 67 сантиметров. Для 29-летней Алены Премушки эти роды стали третьими.

По словам новоиспеченной матери, все ее дети при рождении весили больше трех килограммов. Она выразила признательность врачам и добавила, что муж еще не видел малышку, поскольку находится в командировке.

Специалисты заверили, что девочка абсолютно здорова. Молодая мама тоже чувствует себя хорошо, передает телеканал "Астана". Узнав о необычном младенце, горожане поспешили поздравить Алену Премушку с благополучными родами.

По словам сотрудников перинатального центра, это не первый подобный случай. Семь лет назад в этом роддоме на свет появился ребенок весом 6,5 килограмма.

Как писали Dni.Ru, во Флориде (США) родилась девочка весом 6,1 килограмма. Живот у Крисси Корбитт был настолько большим, что врачи ожидали увидеть по меньшей мере двойню. Сделав кесарево сечение, они немало удивились – младенец был один.

А в 2017 году в США у пары, безуспешно пытавшейся зачать ребенка целых 17 лет, родились сразу шестеро малышей. Три мальчика и три девочки появились на свет чуть раньше срока, но чувствуют себя хорошо.