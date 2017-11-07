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Мегацунами уничтожит 11 стран

Кадр из фильма "Геошторм"
В Сети появилось жуткое пророчество о том, что мощное стихийное бедствие уничтожит 11 стран. Соответствующее заявление сделал некий психиатр, якобы обладающий шестым чувством.
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Врач по имени Бабу Калайил написал письмо индийскому премьер-министру Нарендре Моди с предупреждением, что Землю ждет мощная природная катастрофа. По словам специалиста, утверждающего, что обладает даром ясновидения, на Индийский океан обрушится страшное землетрясение. 

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Стихийное бедствие спровоцирует мегацунами, которое уничтожит 11 стран, включая Индию, Японию, Китай и Пакистан, передает Daily Star. Точную дату катастрофы провидец не назвал, но уточнил, что она произойдет до 31 декабря 2017 года. 

Несмотря на сомнительную природу сообщения, официальные представители ведомств по борьбе со стихийными бедствиями Индии и Пакистана отнеслись к нему серьезно. Тревожное пророчество вызвало панику и среди пользователей Сети. Впрочем, многие эксперты не исключают, что письмо – не более чем мистификация.

Отметим, в последнее время в прессе все чаще стали появляться предсказания о грядущих апокалиптических событиях. В частности, западные нумерологи заявили, что конец света может наступить уже в ноябре. Причина этого – столкновение Земли с загадочной планетой Нибиру.   

Автор: Рудольф Великолепный7 ноября 2017, 13:19

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