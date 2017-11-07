Муниципальные депутаты пиарятся на мертвых

Решением "самых насущных проблем" занялись муниципальные депутаты от оппозиции, получившие большинство во многих районах столицы на последних выборах. Они обсуждают, какие памятники нужны горожанам. Москвичи порыва народных избранников не оценили, предположив, что есть более серьезные вопросы.

У представителей оппозиционных партий, составивших большинство в некоторых муниципальных советах столицы, весьма своеобразное представление о депутатской работе. Вместо того, чтобы вносить правки в городской бюджет на 2018 год, формировать программу по благоустройству своих районов и решать многочисленные проблемы избирателей, народные избранники озаботились установкой памятников.

Надо сказать, что новые мундепы и начали свою деятельность неординарно. Едва получив мандаты, они навыписывали себе премий за третий квартал – за несколько дней сентября, когда они толком еще и не работали. И вот теперь сразу в трех центральных районах Москвы "оппозиционеры" разродились новым креативом.

В Совете депутатов Тверского района решили, что жителям никак не обойтись без мемориальной таблички на месте убийства Бориса Немцова. Активисты и общественники на заседании посоветовали народным избранникам начать с более близких людям проблем. Эффект от такой инициативы превзошел все ожидания: поступило предложение засекретить деятельность депутатов.

"Вы знаете, с чего начали свою депутатскую деятельность "демократы" Кац-Гудкова? А вот не поверите! Первые полтора часа некий "говорящий затылок" в синем пиджаке всячески протаскивал решение засекретить деятельность вновь избранного Совета депутатов", – возмутился в соцсетях активист Игорь Брумель. Как выяснилось, особенно обеспокоен был сохранением режима секретности глава муниципалитета, представитель партии "Яблоко" Яков Якубович.

По рассказам общественников, за обсуждением столь важного вопроса на заседании как-то забылось о текущих, но, тем не менее, важных для жителей вопросах. Разобрать их не успели и перенесли на следующее заседание. Поделились активисты и еще одним интересным наблюдением. У "яблочников" в этом муниципалитете десять мест из 12, а единства мнений нет. За пару месяцев тяжелого труда однопартийцы успели перессориться между собой.

Тем временем новый глава Совета депутатов муниципального округа Красносельское Илья Яшин ведет борьбу с установкой в районе памятника Петру и Февронии. Политологи уже прокомментировали неожиданное "иконоборческое" рвение Яшина: таким образом он пытаться отвлечь внимание от недавнего конфуза. Несколько дней назад оппозиционер выступил в соцсетях с громкими обвинениями в адрес Следственного комитета: возмущался, что не заводят дело после гибели его соратника по движению "Солидарность" Алексея Строганова.

Оппозиционер написал, что друга убили, ударив металлической трубой по голове. Через несколько часов стали известны реальные обстоятельства смерти, и Яшину пришлось признать, что он погорячился. А чтобы дальше краснеть не приходилось, решил переключить внимание общественности на монументы, пишет "Комсомольская правда".

Памятник бывшему президенту Узбекистана избрали своей целью депутаты другого района Москвы, Якиманки. О том, что возле посольства центрально-азиатской страны, которое как раз находится в этом районе, будет установлен памятник Исламу Каримову, сообщалось еще в прошлом году. Поводом для борьбы народных избранников это стало лишь сейчас. Наблюдатели уверены: это часть большой кампании, которую готовят к выборам мэра Москвы 2018 года.

"Мнение муниципальных советов депутатов – ставить или не ставить памятник – не является определяющим. Да, оно принимается к сведению, но итоговое решение принимает комиссия Мосгордумы по монументальному искусству. Памятники – явно не первостепенные проблемы для жителей районов. У большинства – много куда более актуальных вопросов: о капитальном ремонте, о благоустройстве, о досуге, о парковочных местах", – цитирует издание депутата Мосгордумы Кирилла Щитова.

Одинаковые приемы из арсенала политтехнологов прослеживаются во всех трех случаях. Имена людей, которые стоят за этими процессами, известны – Максим Кац и Дмитрий Гудков. Вместо того, чтобы решать реальные проблемы, "оппозиционные" советы депутатов готовят общественный резонанс, пытаясь "раскачать" третьеразрядные темы. Как считают наблюдатели, не исключено, что такой "потенциал" "яблочных" муниципальных депутатов будет использоваться для раскрутки того же Гудкова на выборах мэра Москвы. А Кац возглавит его предвыборный штаб.