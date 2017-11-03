Шлепки по попе провоцируют депрессию

Американские ученые обнаружили, что корни депрессии во взрослом возрасте лежат в детстве. Оказалось, что к эмоциональным расстройствам больше склонны люди, которых часто шлепали родители.

К таким выводам специалисты из Мичиганского университета (Энн-Арбор, США) пришли, проанализировав данные более 8,3 тысячи пациентов поликлиник. Всем участникам исследования предлагалось ответить на вопросы о том, как часто они подвергались физическому (битье ремнем, шлепки) или психологическому (оскорбление, унижение) насилию со стороны взрослых до 18 лет.

Кроме того, испытуемых просили рассказать о том, какая атмосфера царила в их родительской семье. В результате 55% участников исследования признались, что их шлепали в детстве. Под шлепками в данном случае понимается применение физической силы с целью не нанести ребенку травму, а вызвать ощущение боли или напугать. При этом у данных испытуемых была обнаружена повышенная склонность к депрессии, зависимому поведению и попыткам покончить с собой, передает Science Daily.

Ранее ученые предупредили о том, что детей нельзя наказывать с помощью ремня. По их данным, такие жестокие методы воспитания приводят к тому, что юное поколение вырастает чрезмерно агрессивным. Кроме того, у таких детей реже проявляются положительные черты характера – такие, как помощь другим людям. При этом в семьях афроамериканцев связь между физическим наказанием и последующей агрессией оказалась особенно выраженной.