Военные из стран Балтии собираются на войну с запрещенным в России "Исламским государством". Все бы хорошо, но непонятно – почему Эстония, Латвия и Литва решили разгромить террористов после того, как всю работу на 99% уже сделала Россия.

О совместных планах по борьбе с ИГ объявил командующий Вооруженными силами Литвы Йонас Витаутас Жукаускас. о его словам, Рига, Вильнюс и Таллин отказались от идеи создания совместных сил спецопераций и рассматриваются другие виды сотрудничества. Генерал подчеркнул, что на Ближний Восток отправится сводный отряд, состоящий из военнослужащих армий трех стран, сообщает Lenta.ru.

Напомним, что 21 ноября премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади заявил, что с военной точки зрения "Исламское государство" уже потерпело поражение, однако об окончательной победе он объявит только тогда, когда боевики будут разгромлены в пустыне.

Известно, что успехи сирийских и иранских военных в освобождении территорий своих стран от террористов были бы невозможны без участия России и ее военно-космических сил. По приглашению президента Сирии Башара Асада российские военные принимают участие в боевых действиях.

В Сети появилось видео с признаниями боевика #ИГ в содействии со стороны США https://t.co/6x5zHZxR2h pic.twitter.com/snIgF7IZOa — Jenkers News (RUS) (@jenkers_ru) 22 ноября 2017 г.

Между тем российские власти не исключают вывода из Сирии части своих сил и средств. По информации Минобороны, правительственные войска Башара Асада контролируют около 95% территории республики и для финального наступления на позиции исламистов столь масштабной российской поддержки уже не требуется. По словам источников газеты "Коммерсант", авиагруппа ВКС может быть сокращена, но системы ПВО, прикрывающие российские объекты, в Сирии останутся.

Президент Владимир Путин на встрече с сирийским коллегой Башаром Асадом 21 ноября также говорил о скором завершении военной операции в Сирии.