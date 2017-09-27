Опубликованы доказательства связи США с "ИГ"

В Вашингтоне упорно продолжают отрицать свою связь с боевиками "Исламского государства" ("ИГ", "ИГИЛ", запрещенная в России террористическая организация. – Прим. ред.). Между тем в СМИ появилось очередное доказательство сотрудничества американцев и зависимых от них курдских "Сирийских демократических сил" с экстремистами.

Независимый аналитический центр Warfare Worldwide поделился в социальных сетях видеозаписью, на которой плененный сирийскими военными боевик "ИГ" рассказывает о сотрудничестве с курдами и курирующими их США.

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"Мы прибыли на завод в Табии и подготовили его для того, чтобы курды туда зашли и снимали там. Курды и американцы пообещали нам защиту", – сказал террорист.

Не менее любопытное видео было опубликовано изданием Arabitoday. На нем арестованный в провинции Дейр-эз-Зор сотрудник службы безопасности псевдохалифата рассказал о том, что его группа получила приказ пропустить отряды курдов на нефтеперерабатывающий завод "Коноко" в Табии, дабы те могли снять "доказательства" их контроля над стратегическим объектом.

В обмен курируемые Вашингтоном "Сирийские демократические силы" пообещали не сражаться с террористами в этом районе. Экстремист также сообщил, что США координируют свои действия с "ИГ", чтобы помешать продвижению сирийской армии к нефтяным полям на юго-востоке страны.

Напомним, что в прошлые выходные Минобороны России опубликовало аэроснимки, на которых видно, как отряды американского спецназа пропускают через позиции террористов курдские отряды. "Не встречая сопротивления боевиков "ИГИЛ", отряды "СДС" продвигаются вдоль левого берега реки Евфрат в направлении города Дейр-эз-Зор", – говорится в заявлении российского военного ведомства, опубликованном на официальной странице ведомства в Facebook.





Снимки были сделаны с 8 по 12 сентября в районах дислокации боевиков "ИГ". Отмечено большое количество американских бронеавтомобилей Hummer, используемых для ведения операций спецназом Соединенных Штатов. Кроме того, отметили в военном ведомстве, опорные пункты американских подразделений в Сирии располагаются в районах текущей дислокации отрядов "ИГ".

В Минобороны полагают, что это является прямым доказательством связи Соединенных Штатов с боевиками. "Все находящиеся там военнослужащие США чувствуют себя в районах, удерживаемых террористами, в полной безопасности", – подчеркнули в военном ведомстве.

