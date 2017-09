Опубликованы доказательства связи США с "ИГ"

Независимый аналитический центр Warfare Worldwide поделился в социальных сетях видеозаписью, на которой плененный сирийскими военными боевик "ИГ" рассказывает о сотрудничестве с курдами и курирующими их США.

"Мы прибыли на завод в Табии и подготовили его для того, чтобы курды туда зашли и снимали там. Курды и американцы пообещали нам защиту", – сказал террорист.

Не менее любопытное видео было опубликовано изданием Arabitoday. На нем арестованный в провинции Дейр-эз-Зор сотрудник службы безопасности псевдохалифата рассказал о том, что его группа получила приказ пропустить отряды курдов на нефтеперерабатывающий завод "Коноко" в Табии, дабы те могли снять "доказательства" их контроля над стратегическим объектом.

Another video of captured #ISIS terrorist stating that #SDF and #ISIS worked together emerged on @arabi_today website pic.twitter.com/L4jkzFynfs