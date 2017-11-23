Как чешутся киты

Ученые из Университета Британской Колумбии в Канаде сняли на видео чешущихся о морские камни китов. Забавные кадры появились на YouTube-канале журнала Plos.

Исследователи заинтересовались поведением гренландских китов после того, как заметили на их телах странные потертости. Чтобы понять, откуда они взялись, ученые использовали дрон, с помощью которого следили за млекопитающими. Как выяснилось, у китов есть привычка чесаться о морские камни, избавляясь таким образом от отмерших или зараженных участков кожи.