Москвичи обезумели из-за кроссовок Канье Уэста

В центре столицы на Кузнецком Мосту выстроилась огромная очередь. Сотни людей пришли к магазину спортивной одежды в ожидании старта продаж кроссовок от известного американского рэпера Канье Уэста, передает РЕН ТВ.

Потенциальные покупатели начали занимать места в очереди с раннего утра. Однако это не гарантирует им возможность купить обувь. Кроссовки достанутся лишь тем счастливчикам, которые будут выбраны в случайном порядке с помощью приложения Randomize. При этом придется еще и заплатить 16 990 рублей за пару.