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Общество

"Учитель года" сбежал к пожилому британцу

Фото: GLOBAL LOOK press
Обладательница звания "Учитель года – 2016" Виолетта Македон уехала из Незалежной в Лондон и устроилась сиделкой у пожилого британца. На ее родине перспективы весьма туманны как для самих учителей, так и для страны в целом, объяснила свой поступок педагог.
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Учительница получила награду из рук президента Украины Петра Порошенко в номинации "Иностранный язык". Виолетта преподавала английский в поселке Берегово Закарпатской области, но в один момент бросила все и уехала в Великобританию. В Туманном Альбионе она устроилась сиделкой у пожилого лондонца.

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В украинских СМИ ее поступок вызвал настоящую истерику. Но Македон старается не обращать на это внимания. По словам педагога, в Лондоне она хорошо зарабатывает, тогда как в Незалежной ее труд не ценится. "Перспективы для учителей очень туманные, как и для самой страны", – приводит издание EJ слова Македон.

Возвращаться женщина не собирается. При этом на родине у нее остался сын.

Виолетта Македон. Фото: facebook.com/violetta.makedon

По данным Украинского аналитического центра, за рубежом в настоящий момент трудятся более пяти миллионов граждан Незалежной. Из них половина – в России. Еще один миллион – на заработках в Польше.

В свою очередь экономист Александр Колтунович отмечает, что самое популярное направление у украинских трудовых мигрантов – это Польша, куда уехали более трети "заробитчан". На втором месте – Россия. Популярностью среди граждан Незалежной пользуются также Чехия, Венгрия и Румыния.

Напомним, ранее украинская социологическая группа "Рейтинг" выяснила, что 35% граждан страны хотят уехать за границу для постоянного проживания. По сравнению с прошлым годом, эта цифра увеличилась на 5%.
Большая часть потенциальных мигрантов (64%) стремятся в другие государства, чтобы улучшить условия жизни. Примерно четверть украинцев хотят эмигрировать для поисков работы.

Автор: Иван Поляков16 ноября 2017, 18:47

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