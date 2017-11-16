Украина опозорилась из-за котика

Пользователи Сети подняли на смех Службу безопасности Украины (СБУ) после оглашения материалов уголовного дела в отношении украинского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене. Сотрудники ведомства записали в агенты ДНР кота, который теперь проходит по данному делу.

В ходе прослушивания телефонных разговоров Муравицкого СБУ выявила связи с неким Пампухом, который оказался котом знакомых журналиста. Об этом курьезном случае сообщила хозяйка животного Юлия Малькина в своем Facebook.

"Я все понимаю: Пампушок – котуська почтенный, подход к людям знает, поэтому мог бы быть не просто агентом, но и куратором. Но у него лапки", – с неподдельным сарказмом написала она. Малькина добавила: кот часто фигурировал в их разговорах с Муравицким, когда они созванивались.

Пользователи Сети тоже возмутились качеством работы спецслужб Украины. "И смешно, и злость берет от осознания, для чего СБУ делает такую "работу", – написал фолловер Евгений Голышкин. "Есть ли более бесполезная спецслужба, чем СБУ? Что касается Муравицкого, то его уже который месяц держат в СИЗО за то, что "высказывал идеи". Дивный новый мир, Украина це Европа, за что стоял майдан и т. д.", – отреагировал на инцидент с котом один из жителей Киева Дмитрий Лапин. В подобном ключе высказались и другие подписчики.

Отметим, журналиста Василия Муравицкого задержали 1 августа. СБУ подозревает его в госизмене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также нарушении равноправия граждан и создании террористической организации. Муравицкому грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Свою вину журналист не признает.