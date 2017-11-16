В Москве хотят назвать улицу в честь актера Шаповалова

Одну из столичных улиц предлагают назвать в честь актера театра и кино Виталия Шаповалова. С соответствующей инициативой выступил Объединенный молодежный фронт.
"Мы уверены, что имя Шаповалова должно быть увековечено именно таким образом", – заявила глава центрального штаба организации Ксения Шлямина. Предложение будет отправлено на рассмотрение мэру Москвы Сергею Собянину, передает РИА ФАН.
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