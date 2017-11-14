Ученые вынесли человечеству последнее предупреждение

В открытом письме, подписанном 15 тысячами ученых, специалисты обозначили основные угрозы человечеству. Они предупреждают об опасности.

Исследователи из 184 стран проанализировали документ 25-летней давности, и пришли к выводу, что с каждым годом ситуация на планете становится все хуже и хуже. В 1992 году группа лауреатов Нобелевской премии выпустила "первое предупреждение человечеству", в котором обозначила самые серьезные проблемы Земли в тот момент, и дала прогноз на будущее.

В документе под названием "Второе предупреждение человечеству от мировых ученых", выпущенном спустя четверть века, специалисты пришли к выводу, что составители первого текста были правы. По словам ученых, с каждым годом проблемы человечества становятся все серьезнее: перенаселение планеты, недостаток пресной воды, вырубка лесов, увеличение выбросов в атмосферу углекислого газа, изменение температуры и снижение разнообразия животного мира планеты.

Все эти проблемы, которые были предсказаны 25 лет назад, становятся все более угрожающими. Так, глобальные выбросы углекислого газа за это время увеличились на 62%, а средняя температура по планете на 0,5 градуса. Количество доступной для человечества пресной воды снизилось на две тысячи кубометров и на 20% уменьшилось разнообразие животных видов.

По словам специалистов, единственная угроза, с которой удалось справиться человечеству – разрушение озонового слоя Земли. Количество дыр в атмосфере снизилось в три раза. "Такая ситуация показывает, что мы можем менять мир к лучшему, если будем серьезно относиться к процессу и принимать ответственные решения", – пишут ученые в своей статье в журнале BioScience.

Авторы "Предупреждения" предлагают 13 мер, которые способны изменить опасную ситуацию. Среди них внедрение "зеленых" технологий, сокращение объема пищевых отходов и создание заповедников. Если общество не прислушается к точке зрения авторов документа, то это "предупреждение" может оказаться последним.