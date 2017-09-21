Назван срок вымирания человечества

Ученый с помощью математической модели определил, что скоро на планете начнется глобальное вымирание всего живого, в том числе человечества. Причиной грозящей катастрофы исследователь считает изменения в цикле углерода, вызванные деятельностью человека.

Геофизик Даниэль Ротман из Массачусетского технологического института с помощью разработанной им математической модели проанализировал изменения в геохимическом круговороте углерода за последние 450 миллионов лет. При этом ученый взял в расчет так называемые "великие вымирания", при которых скорость исчезновения видов намного превышала обычную.

Вывод, к которому пришел исследователь, неутешителен. По его мнению, жизнь на Земле напрямую зависит от достижения цивилизацией "катастрофических порогов" углеродного цикла. Согласно выведенной ученым формуле, которая связывает относительное изменение объема неорганического углерода в океане со скоростью этого изменения, выходит, что катастрофа наступит при одном из двух условий. Если углерод будет накапливаться медленно, то вымирание произойдет ровно тогда, когда скорость его накопления станет выше, чем способность биосферы приспосабливаться к изменениям. В случае взрывного накопления углекислоты роковую роль сыграет увеличение ее объема на планете.

Как считает Даниэль Ротман, сейчас Земле грозит второй, катастрофический сценарий. Человек постоянно выбрасывает в атмосферу парниковые газы, которые препятствуют избавлению от углекислого газа и неумолимо приближают час гибели всего живого на планете. Коритическое количество смертельного газа накопится в атмосфере примерно к 2100 году. Тогда и следует ожидать очередного, шестого вымирания всего живого. Утешает лишь то, что оно может длиться несколько тысяч лет.