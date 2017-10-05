Пренебрежение родных к могиле Березовского объяснили традицией

Последнее пристанище олигарха выглядит неухоженным, заброшенным – ни нового памятника, ни приличной оградки. И это через четыре года после его смерти.

Состояние могилы снова навело конспирологов на мысли, что, может Березовский все-таки жив, он разыграл собственную смерть и похороны. Никто не верит, что последнее пристанище одного из самых богатых россиян может выглядеть подобным образом.



"Я знаю, что дети Березовского на годовщину гибели отца приходили на кладбище. Но ухаживать за могилами принято в России. В Лондоне я такой традиции не наблюдаю. Дети Бориса Абрамовича выросли в Англии, поэтому, допускаю, что они не станут смотреть за могилой родного человека. Я знаю, что в Лондоне живет вдова Березовского Галина и ее дети – Анастасия и Артем. Знаю, что они навещают могилу Бориса, но не часто, как это принято в России. Повторюсь, в Англии традиции посещения кладбищ по религиозному календарю и в другие значимые даты особенно не практикуется", – рассказала подруга семьи Березовского Александра Нерозина, собщает МК.

Кладбище, на котором похоронен Березовский, это самое большое кладбище в Великобритании. Бруквуд предоставляет услуги всем желающим. В большинстве своем здесь похоронены обычные люди, но есть и могилы людей известных.

"Так например здесь лежат останки Мухамада Аль Бадра– последнего короля Йемена, композитора Корола Гиббонса, основателя "Кафэ Роял" – Дэниэля Николса и многих других. Есть там и несколько военных мемориалов. Кладбища в Великобритании отличаются от российских. Выглядят они в общем-то блекло. Редко, где вы увидите живые цветы и клумбу на могиле. Памятники и мемориалы в большинстве своем относятся к прошлым столетиям", – пояснила Александра.

После публикации фотографии заброшенной могилы Бориса Березовского пошли слухи, что, возможно, он жив. Как еще объяснить, что никто не приходит на его могилу. Тут же вспомнили, что хоронили Березовского почему-то в закрытом гробу.

"Березовский мертв. Его тело Галя видела своими собственными глазами, что было крайне тяжело для нее. Все теории по поводу жив – не жив – абсолютно несостоятельны. Березовский ушел. А вот ушел ли он сам или его ушли, это уже другая история, которую, боюсь, нам никогда не узнать наверняка", – отрезала Александра.

Так выглядит могила Бориса Березовского через 4 года после его гибели Публикация от Алексей Венедиктов (@aavst) Окт 4 2017 в 3:03 PDT

Как ранее сообщали Dni.Ru, кладбище "Бруквуд" в Лондоне считается самым большим некрополем Великобритании и одним из крупнейших в Европе. Его площадь – 202 гектара. По некоторым сведениям, на кладбище насчитывается уже более 250 тысяч захоронений. "У нас здесь тысячи и тысячи надгробий, и невозможно отследить посетителей каждого. Если бы у вас был номер этой могилы, я бы могла сказать, кто ее владелец", –говорит руководство кладбища.

Там отметили, что если могила устанавливается родственниками умершего, то они обязательно ухаживают за ней в дальнейшем. "А администрация кладбища заботится о пространстве вокруг могил", – добавили в "Бруквуде", отметив, что им неизвестно, кто поддерживает порядок на могиле Березовского.