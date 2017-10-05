Почему на могилу миллиардера Березовского всем плевать

Большой резонанс в Сети вызвала недавняя публикация фотографии могилы миллиардера Бориса Березовского. Последнее пристанище бизнесмена выглядит заброшенным и никому не нужным. Пользователи в интернете уже успели выразить свое удивление: как так, в прошлом богатейший человек России и покоится в столь неприглядной могиле. Ситуацию прояснили в администрации кладбища.

Состояние места захоронения Березовского привело интернет-комментаторов в ужас. "Кошмар. Как одинокая бабушка/дедушка", – вот лишь один комментарий из сотен похожих.

ПО ТЕМЕ Состояние могилы миллиардера Березовского повергло в ужас

Кладбище Бруквуд в Лондоне считается самым большим некрополем Великобритании и одним из крупнейших в Европе. Его площадь 202 гектара. По некоторым сведениям, на кладбище насчитывается уже более 250 тысяч захоронений.

Оказалось, что в администрации некрополя вообще до последнего времени были не в курсе о состоянии могилы Березовского. "Дело в том, что у нас здесь тысячи и тысячи надгробий и невозможно отследить посетителей каждого. Если бы у вас был номер этой могилы, я бы могла сказать, кто ее владелец", – цитирует "Московский комсомолец" представителя руководства кладбища.

Там отметили, что если могила устанавливается родственниками погибшего, то они обязательно ухаживают за ней в дальнейшем. "А администрация кладбища заботится о пространстве вокруг могил", – добавили в Бруквуде, отметив, что им неизвестно о том, кто поддерживает порядок на могиле Березовского.

Так выглядит могила Бориса Березовского через 4 года после его гибели Публикация от Алексей Венедиктов (@aavst) Окт 4 2017 в 3:03 PDT

Напомним, фотография заросшей бурьяном могилы появилась в Сети 4 октября. На своей странице в Instagram ее опубликовал главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

Между тем православный крест на могиле заставил многих комментаторов усомниться в том, что там действительно покоится опальный олигарх. Однако затем вспомнили, что Березовский в одном из интервью рассказывал о своем крещении.

Миллиардер был объявлен в розыск в России в сентябре 2001 года по обвинению в мошенничестве, отмыванию денег и попытке насильственного захвата власти. Но он эмигрировал из России в Великобританию еще в конце 2000 года.

Бизнесмена нашли мертвым в доме в деревне Аскот в марте 2013 года. По данным правоохранительных органов, Березовский покончил жизнь самоубийством.