Миллионы россиян ждет печальное будущее

Эксперты проанализировали российский кадровый рынок и пришли к печальным выводам. Согласно их прогнозам, к 2025 году страна столкнется с дефицитом специалистов в аналитической и творческой деятельности.

Подобное заключение эксперты из The Boston Consulting Group, WorldSkills Russia и Global Education Futures сделали на основе изучения наиболее востребованных и оплачиваемых профессий. Оказалось, что к 2025 году нехватка специалистов в аналитической и творческой сферах составит порядка десяти миллионов человек, передает телеканал "360".

Причина надвигающегося кризиса кадров кроется, во-первых, в особенностях системы образования – вузы готовят специалистов, выполняющих типовые задачи. Во-вторых, все более престижными и популярными становятся профессии, не требующие сложного и долгого обучения.

В-третьих, на сегодняшний день система оплаты труда мало зависит от уровня образования человека и его квалификации. Например, врач в России получает всего на 20% больше, чем водитель. Для сравнения: в США разница в оплате труда специалиста с высшим образованием и рабочего составляет 261%, в Германии – 174%, в Бразилии – 172%.

Если текущая ситуация будет сохраняться в течение еще семи лет, экономическое отставание России от западных стран станет более ощутимым. Миллионы квалифицированных кадров все чаще будут сталкиваться с невозможностью найти работу за достойную оплату. Это приведет к тому, что они уйдут в низкостатусные сферы деятельности, сулящие большой доход.

Эксперты считают, что для предотвращения кризиса кадрового рынка необходимо восстановить баланс сил. В частности, сформировать системный подход к развитию человеческого капитала, а также организовать систему переквалификации кадров.