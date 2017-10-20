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Гордость Москвы: как развивается столичное образование

Сергей Собянин. Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Несколько лет назад мэр Москвы Сергей Собянин начал масштабные преобразования в образовательной системе столицы. Была поставлена цель сделать ее эффективной и отвечающей всем требованиям, которые предъявляет к знаниям учащегося стремительно меняющийся мир. Несмотря на первоначальную критику со стороны родителей, детей, а порой и учителей, уже сейчас можно наблюдать высокие результаты, которые были достигнуты благодаря начатым преобразованиям. Dni.Ru решили выяснить, как изменилась московская образовательная система за последние годы.

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Образование является одним из приоритетных направлений в работе столичной мэрии. Благодаря начатым преобразованиям в городе за последние годы было возведено множество детских садов и школ, значительно повысилась успеваемость учащихся, их результаты на внутрироссийских и международных соревнованиях, а также количество набранных баллов при поступлении в высшие учебные заведения. Кроме того, улучшилась материальная база учебных заведений. Постепенно сошла на нет и критика проводимых московскими властями преобразований. Впрочем, обо всем по порядку.

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Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

За прошедшие семь лет в столице сданы в эксплуатацию 284 школы и детских сада. Таким образом была не только решена проблема дефицита мест в образовательной системе города, но и обеспечены работой более 10 тысяч педагогов и специалистов смежных отраслей.

А с начала 2017 года в Москве появились еще 12 объектов образования, рассчитанных на более чем 7,5 тысячи мест. Среди них три детских сада и девять школ. Причем один детсад и четыре школы были построены за счет средств инвесторов в рамках комплексного развития новых районов, в том числе в Новой Москве.

По словам столичного градоначальника Сергея Собянина, совершенствование образования – это вопрос будущего не только самих молодых москвичей, но и всего города. Мэр отметил, что столичное образование должно быть качественным и доступным. Для этого необходимо улучшать материальную базу учебных заведений, создавать и развивать систему предпрофессиональной подготовки учащихся. Немаловажно также и повышение заработной платы московских учителей, подчеркнул Собянин. Финансирование на все эти цели по сравнению с 2010 годом увеличилось в полтора раза.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Часть выделенных средств, к примеру, была направлена на строительство самой большой школы России в районе Некрасовка. Учебное заведение, рассчитанное на 2100 мест, распахнуло свои двери перед учащимися в прошлом месяце. В начальных классах смогут учиться до 800 человек, на 1300 школьников рассчитаны средние и старшие классы. Всего на данный момент в ней учатся около 1100 детей, но с учетом активного развития района и постоянного увеличения численности его населения, ожидается, что уже в этом учебном году за парты "школы-гиганта" сядут еще около тысячи учеников. С увеличением их количества станет больше и педагогов: сейчас их 76.

Новым учебным заведением очень довольны ученики и их родители. "Очень здорово, что в нашем районе построена такая большая, красивая и современная школа. От нашего дома идти до нее пять минут, это очень удобно. Я уже была внутри и довольна увиденным: чистые классы, спортзал, бассейн, столовая и актовый зал – все очень здорово", – рассказала о своих впечатлениях мама одного из первоклассников.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

По словам Сергея Собянина, школа оснащена всем необходимым для качественного образования. Помимо учебных кабинетов и лабораторий, а также библиотеки с конференц-залом, здесь есть крупное спортивное ядро, включающее в себя площадки для мини-футбола, волейбола, бадминтона, настольного тенниса, безопасные тренажеры и беговые дорожки из резиновой крошки. Кроме того, столичный градоначальник отметил, что учебное заведение правильно зонировано, начальные классы занимаются отдельно от средних и старших.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В следующем году планируется построить еще 25 школ и детсадов на более чем 8500 мест. "В том числе пять средних школ на 3025 мест, девять блоков начальных классов на 3200 мест и 11 садиков на 2470 мест", – сказал ранее глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.


Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Свидетельством успехов в развитии столичной образовательной сферы являются высокие результаты московских школьников на всероссийских и международных соревнованиях. Так, на заключительном этапе всероссийской олимпиады в этом году столичные учащиеся побили рекорд прошлого года по количеству дипломов – 817 (278 в 2010 году). Победителей и призеров соревнований подготовили 222 школы. Для сравнения: семь лет назад таких школ было 74.

Традиционно высокие результаты москвичи показали по математике, химии и биологии. Прорывом стали выступления по русскому языку, истории, обществознанию и праву, а также по основам безопасности и жизнедеятельности (ОБЖ). Всего столичные школьники завоевали почти половину всех дипломов соревнования.

Пальму первенства удержала столичная команда и на международной олимпиаде мегаполисов, которая собрала учащихся из 36 крупных городов 26 стран мира. Школьники показывали свои знания в математике, физике, информатике и химии. Ребятам предстояло выполнить как теоретические, так и практические задания. К примеру, необходимо было собрать спидометр, сделать анализ веществ. А по информатике школьники соревновались в написании программ.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Хорошие результаты москвичи демонстрируют и на государственной итоговой аттестации (ГИА). Как отметил Сергей Собянин, в 2017 году учащиеся столичных школ сдали экзамены в среднем в два раза лучше, чем в целом по стране. Это ли не показатель правильно выбранного вектора развития образовательной системы Москвы? 

Стоит отметить, что в этом году по сравнению с 2016 годом количество высоких результатов – от 81 до 100 баллов – достигло почти 40 тысяч. Более 250 баллов за три предмета набрали 7,6 тысячи выпускников. а пятерым выпускникам удалось получить максимально возможный балл – 300.

Успехи столичной образовательной сферы признаны на мировом уровне, о чем говорят результаты исследования по стандартам PISA. По оценкам экспертов, уровень читательской и математической грамотности в Москве занимает шестое место в мире – это значительно выше, чем показатели многих стран Европы и США. Столь высокие результаты – следствие того, что в городе применяются передовые образовательные стандарты и новейшие методики, а учителя имеют огромный простор для педагогического творчества. Они не только могут повышать свое мастерство, но и делиться опытом с коллегами.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Кроме того, реформы последних лет позволили значительно повысить зарплаты педагогов: сейчас их средняя заработная плата в столице превысила отметку в 70 тысяч рублей. Также удалось снизить бюрократическую нагрузку, что позволило высвободить дополнительное время для самого учебного процесса. Постоянно повышается и мобильность учителей, растет их обеспеченность ноутбуками и планшетами. "Повышение заработной платы является одним из показателей того, что труд учителя ценится, что есть понимание значимости нашей работы", – отметила педагог одной из столичных школ.

Постепенно московская школа переход на профильное образование. Расширяется количество программ: к классическим гуманитарным и математическим добавляются инженерные, кадетские, медицинские, академические (научно-технологические) и другие. Акцент в предпрофессиональном обучении сделан на формировании навыков реальной жизни. У школьников есть возможность получить нужные знания в соответствии с их интересами и планами на будущее. Школ, где применяется такая система, в столице уже большинство – 98%. И это при том, что в 2010 году их количество составляло менее одного процента.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Профильная программа отличается не просто углубленным изучением предметов, но и практико-ориентированностью в высокотехнологичных лабораториях и центрах молодежного инновационного творчества. Занимаясь в предпрофессиональных классах, ученики могут выбирать такие курсы, как "Шаг в медицину", "Основы медицинской статистики", "Промышленный дизайн", "Бионику", "Генную инженерию" и другие. Все предметы ориентированы на востребованные в Москве специальности. а преимущество выпускников, их изучавших, в том, что они уже владеют представлениями о своей будущей профессии, а значит и осваивать ее в высших учебных заведениях им будет проще. В итоге город получит квалифицированного специалиста, нацеленного на эффективное решение поставленных задач.

В настоящее время в академических классах в Москве учатся около 500 учащихся, в инженерных – более трех тысяч. Самые большие по охвату школ и количества школьников – медицинские и кадетские классы. Первые охватывают 72 школы и около 3,5 тысячи учащихся, вторые – 168 школ и более 12,5 тысячи ребят.

Фото: GLOBAL LOOK press

Кроме того, столичные школьники могут проявить свой творческий потенциал в кружках и секциях, которые работают при музеях, театрах и промышленных предприятиях. "Сегодня весь город – это ресурс дополнительного образования. Я уже не говорю о том, что дополнительное образование стало неотъемлемой частью жизни каждой школы, что также внесло свою лепту в достигнутые результаты", – отметил глава департамента образования Москвы Исаак Калина.

Другим важным направлением развития столичного образования является проект "Московская электронная школа". Благодаря нему у педагогов появилась возможность передачи знаний, используя весь спектр современных технологий: это и электронные журналы и дневники, интерактивные доски, планшеты. Вместо скучных и однообразных уроков МЭШ предполагает увеличение интерактивной составляющей занятия и превращение образовательного процесса в увлекательное зрелище. Этому способствуют изображения, видеосюжеты и другие элементы, благодаря которым не только повышается уровень подачи материала, но и значительно усиливается его привлекательность в глазах учащегося.


Сейчас в программу загружено уже более 50 тысяч сценариев с уроками, текстами, видео и фото, а также слайдами и таблицами. Пользоваться ими может любой педагог. Поощряется и учительское творчество: придумать сценарий занятия и предложить его коллегам может отныне любой учитель.

"Московская электронная школа" охватила уже 171 учебное заведение. До конца года современным интерактивным оборудованием оснастят 694 учебных корпуса, а к концу следующего года оно будет уже у каждой столичной школы. "Нашим ученикам предстоит жить и работать завтра, поэтому важно, что проект дает возможность школам уже сегодня организовать обучение по технологиям будущего", – сказал Исаак Калина.

Автор: Иван Поляков20 октября 2017, 13:10

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