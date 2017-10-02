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Секретное российское оружие вызвало панику на Западе

Фото: GLOBAL LOOK press/Russian Defence Ministry
Новое российское оружие отключает всю электронику в стане противника, а потом убивает солдат, спрятавшихся в бункерах на глубине 100 метров под землей. Как сообщают в панике британские СМИ, разработка русских мощнее ядерной бомбы.
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Страшным сном для британских "экспертов по оружию" стала радиоэлектронная ракета комплекса "Алабуга". Она способна выводить из строя целые армии. Секретное оружие русских с помощью высокочастотного излучения отключает систему коммуникаций и обезвреживает технику, сообщает издание Daily Star.

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Авторы утверждают, что ракета мощнее ядерной бомбы. Еще больше авторов статьи волнует тот факт, что ее будут устанавливать на беспилотники. Дроны доставят боеприпас в тыл противника, по пути с легкостью ликвидируя вражеские самолеты. В результате вся натовская техника в радиусе 3,5 километра превратится в бесполезное железо.

По данным издания, ракета сможет блокировать автоматику заряжания танков, взрывать артиллерийские снаряды внутри орудийной башни. От "Алабуги" не спрячешься даже в бункере: радиация убьет солдат противника, скрывающихся под землей на глубине до 100 метров.

Упоминают британцы и машину дистанционного разминирования "Листва". Она сможет обезвреживать взрывные устройства дистанционно, подрывая радиоуправляемые фугасы с помощью сверхвысокочастотного излучения.

В Минобороны России сообщения британской прессы не комментируют. При этом другие западные СМИ напоминают, что во время учений "Запад-2017" Россия продемонстрировала ракету "Искандер", зенитную ракетную систему С-400 "Триумф", береговой ракетный комплекс "Бал", а также усовершенствованные системы радиоэлектронной разведки. Эти образцы, считают эксперты, и будут основой российского планирования в течение следующих нескольких лет.

Российские СМИ ранее сообщали о разработке концерна "Радиоэлектронные технологии" под названием "Алабуга". По данным ученых, такое наименование получила не отдельная ракета, а целый комплекс научных исследований, определивших основные направления развития радиоэлектронного оружия. Причем все эти технологии - "с наивысшим грифом секретности". Так что леденящие кровь подробности в статье британского издания, скорее всего, не более чем плод фантазии ее авторов.

Автор: Андрей Евлампиев2 октября 2017, 13:39

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