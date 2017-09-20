Воинственный Киев предупредили о катастрофе

Украина может просить Соединенные Штаты о поставке летальных видов вооружений, но это будет грозить стране катастрофическими последствиями. Об этом заявил бывший глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и экс-министр обороны США Роберт Гейтс.

"Что касается Украины, то я прежде всего хочу подчеркнуть, что каждая страна имеет право на оборону, может просить США о помощи оружием", – сказал он в интервью изданию "Европейская правда". По словам Гейтса, если Киев и дальше будет настаивать на поставках летального оружия из США, то рано или поздно добьется своего. "Но я бы рекомендовал просчитывать на два-три шага вперед", – добавил политик.

Он предостерег украинское руководство от необдуманных шагов, призвав еще раз взвесить все "за" и "против". По его словам, Россия способна эффективно ответить на поставки летального оружия из Соединенных Штатов. В итоге, уверен Гейтс, желание Киева приведет лишь к эскалации ситуации в Донбассе. "Поэтому подумайте, хотите ли вы идти этим путем", – обратился бывший глава Пентагона к украинскому руководству.





Напомним, президент страны Петр Порошенко во вторник, 18 сентября, написал на своей странице в Facebook, что Соединенные Штаты выделяют Украине 500 миллионов долларов военной помощи. Глава государства заявил, что речь идет о летальном вооружении – противотанковых средствах, кораблях прибрежного действия и другом. Впрочем, никаких официальных подтверждений от американских чиновников на этот счет пока не последовало.

Слова Порошенко говорят о том, что он настроен на войну, а не на решение проблем мирным путем. Такое мнение высказал зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. "Когда весь мир говорит о том, что надо думать о безопасности, Порошенко говорит о боевых действиях", – цитирует сенатора RT.

По словам Джабарова, предоставление сотен миллион долларов нынешнему киевскому режиму – крайне опасное решение. Сенатор уверен: это лишь усилит напряженность в Европе, регион окажется под угрозой превращения в театр боевых действий.

