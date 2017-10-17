"Деньги пахнут": киевский хирург отказался помочь женщине из Донбасса

Киевский хирург отказал женщине в лечении. Дмитрий Козлов прогнал пациентку из Донбасса прямо с операционного стола.

Об этом врач написал на своей странице в Facebook. По его словам, 50-летняя уроженка Донецка, пока ждала анестезиолога, начала жаловаться на "укропов", геноцид народа Донбасса, утверждая, что "русский мир – самый лучший мир на свете, не считая потустороннего".

После этого врач отказался от проведения хирургического вмешательства. "Все подготовительные манипуляции перед операцией были мгновенно прекращены, пациентке возвращены денежные средства в полном объеме, и она убыла в родные пенаты", – отметил медик. "Впервые за 17 лет хирургической практики отказал пациенту в операции по политическим соображениям", – написал он.

При этом Дмитрий Козлов не считает, что нарушил клятву Гиппократа. По словам хирурга, эта операция не является жизненно необходимой, поэтому совесть его спокойна. Он отказал женщине в липосакции – процедуре, во время которой у пациента удаляют лишний жир из определенных мест. Операция считается косметической.

Клятва Гиппократа – это обет, который дают все студенты медицинских вузов. Согласно ему, врачи не имеют права осознанно причинять вред. Кроме того, они обязуются не делать пациентам эвтаназию, а также не давать средства для прерывания беременности. Помимо этого, клятва дала начало понятию врачебной тайны: "Что бы при лечении – а также и без лечения – я ни увидел или ни услышал касательно жизни людской из того, что не следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, считая подобные вещи тайной".

