Врачи отправили умирать домой смертельно больного Васильева

Историк моды, телеведущий Александр Васильев пришел к Ивану Ургант на программу "Смак". В эфире он рассказал, как боролся со смертельным заболеванием.

У Васильева диагностировали запущенную желтуху. Врачи заявили, что Александр проживет не более трех дней. Это произошло 20 лет назад.

"Температура была больше сорока. С трудом ходил. Врачи сказали, что лучше умирать дома, в собственной спальне", – поведал историк моды.

Васильев согласился с медиками и отправился домой. "Как только пришел, начал обзванивать друзей, прощаться. И вот одна моя знакомая француженка говорит, что болезнь излечима. Она посоветовала есть суп с луком-порей в течении недели", – рассказал телеведущий.

Народная медицина помогла Александру. "В результате, уже через день температура спала, а самочувствие значительно улучшилось", – заявил он.

Публикация от Кулинарное Шоу "Смак" Первый (@smak_1tv) Окт 11 2017 в 5:53 PDT

После болезни Васильев стал бережнее относиться к своему здоровью, и гораздо серьезнее воспринимает народную медицину. Кроме того, историк моды следит за фигурой.

"Не ем жирное, соленое. Стараюсь ложиться спать голодным, не наедаться на ночь. К тому же, не потребляю мучное. Мне кажется, результат заметен, поддерживать форму удается", – поделился секретами телеведущий.