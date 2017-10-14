Врачи отправили умирать домой смертельно больного Васильева
У Васильева диагностировали запущенную желтуху. Врачи заявили, что Александр проживет не более трех дней. Это произошло 20 лет назад.
"Температура была больше сорока. С трудом ходил. Врачи сказали, что лучше умирать дома, в собственной спальне", – поведал историк моды.
Васильев согласился с медиками и отправился домой. "Как только пришел, начал обзванивать друзей, прощаться. И вот одна моя знакомая француженка говорит, что болезнь излечима. Она посоветовала есть суп с луком-порей в течении недели", – рассказал телеведущий.
Народная медицина помогла Александру. "В результате, уже через день температура спала, а самочувствие значительно улучшилось", – заявил он.
После болезни Васильев стал бережнее относиться к своему здоровью, и гораздо серьезнее воспринимает народную медицину. Кроме того, историк моды следит за фигурой.
"Не ем жирное, соленое. Стараюсь ложиться спать голодным, не наедаться на ночь. К тому же, не потребляю мучное. Мне кажется, результат заметен, поддерживать форму удается", – поделился секретами телеведущий.
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