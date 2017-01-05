На Москву надвигается шторм

Экстренные службы столицы объявили в Москве штормовое предупреждение. На город идет метель и сильный снегопад.

Утром 5 января в Москве ожидается резкое ухудшение погоды. О наступлении циклонов сообщили столичные метеорологи.

В Росгидромете заявили, что в ближайшие сутки в Москве может выпасть порядка девяти миллиметров осадков. "Это более 20% месячной нормы осадков, которая в января составляет 42 миллиметра", – цитирует ТАСС представителя организации.

Синоптики уточняют, что на погоду в столице в ближайшие сутки будут оказывать влияние сразу несколько циклонов. Из-за этого в городе и области ожидается значительное усиление ветра – до 5-10 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду.

В главном управлении МЧС по Москве предупреждают, что во время непогоды возможны обрывы линий электропередач, повал деревьев, а также заторы на дорогах. Жителям города и гостям столицы рекомендуется по возможности отказаться от использования личного автомобиля в пользу общественного транспорта.

не просто метель а метелище pic.twitter.com/5RzD5NpbpX — фурадоин ✨ (@furadoin) 3 января 2017 г.

Отметим, ранее синоптики предупреждали о значительном похолодании в столице. Сообщалось, что на Рождество температура воздуха в городе может опуститься до -24-26 градусов.

Между тем, по прогнозам метеорологов, 7 января осадки в столице прекратятся. Как писали Dni.Ru, в этот день ожидается переменная облачность.