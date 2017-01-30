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В конфликт с павильоном на могиле Дианы Лебедевой вмешалась РПЦ

Диана Лебедева. Фото: instagram.com/ladydd11
Продолжает развиваться конфликт вокруг траурного павильона на могиле внучки экс-совладельца ЮКОСа Платона Лебедева на Троекуровском кладбище в Москве. Теперь свою точку зрения высказали представители Русской православной церкви.
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Московский патриархат встал на сторону тех, кто возмутился установкой массивного траурного сооружения на могиле Дианы Лебедевой, погибшей в автомобильной аварии в Швейцарии, пишет "Московский Комсомолец". Комментируя направленную в Общественную палату России жалобу от инициативной группы москвичей на мемориал внучки фигуранта дела ЮКОСа, глава синодального Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда выразил надежду на то, что "эта крайне неприятная и недостойная история разрешится быстро и правильно".

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"Можно понять, когда близкие пытаются почтить память погибшей родственницы. Но нельзя ни понять, ни принять, когда это делают, попирая память других людей. Людей, перед чьим подвигом мы в благоговении склоняем головы", – написал Легойда на своей странице в Facebook.

Как заявил ранее президент организации "Союз "Чернобыль" России" Вячеслав Гришин, рядом с могилой его близкого товарища, ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Валерия Сорокина, был построен шатер, в котором велись строительные работы. "Фундамент этого шатра заехал буквально на территорию захоронения Валерия Степановича и других захоронений", – рассказал Гришин.

Ранее сообщалось, что в Общественную палату поступило обращение от москвичей, возмущенных установкой на Троекуровском кладбище мемориала Диане Лебедевой, погибшей в автокатастрофе в Швейцарии. Как писали Dni.Ru, родственники похороненных поблизости людей жалуются, что из-за воздвигнутого ограждения вокруг памятника Диане, занимающего обширную площадь, они не могут пройти к могилам близких.

Напомним, 19-летняя Диана Лебедева, студентка престижного Университета Санкт-Галлена, погибла 25 ноября 2016 года в результате ДТП в Швейцарии. Автомобиль, в котором ехала девушка, протаранил ограждение моста и упал в озеро Лугано. В аварии также погиб 23-летний Азер Ягубов – племянник начальника управления государственного отдела правового департамента правительства России Субхи Шихлинского.

Автор: Виталий Петров30 января 2017, 15:29
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная жизнь внучки Платона Лебедева

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