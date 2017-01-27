Могила внучки Платона Лебедева возмутила своими размерами

В Общественную палату пожаловались на мемориал Дианы Лебедевой, погибшей в автокатастрофе в Швейцарии. На Троекуровском кладбище в Москве на могиле внучки экс-совладельца ЮКОСа Платона Лебедева соорудили массивный траурный павильон.

На кадрах, снятых на кладбище, видно, что памятник Диане Лебедевой занимает обширную площадь и возвышается над другими захоронениями. Родственники похороненных поблизости людей жалуются, что не могут из-за воздвигнутого ограждения пройти к могилам своих близких, сообщает Life.ru.

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По словам президента организации "Союз "Чернобыль" России" Вячеслава Гришина, близкий товарищ которого, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Валерий Сорокин, захоронен на Троекуровском кладбище, инициативная группа граждан обратилась в Общественную палату с просьбой оказать содействие в решении этого щекотливого вопроса. "Мы были возмущены тем, что рядом с могилой нашего друга был построен шатер, в котором происходили какие-то строительные работы. Фундамент этого шатра заехал буквально на территорию захоронения Валерия Степановича и других захоронений", – рассказал Гришин.

Ранее сообщалось, что представители золотой молодежи проводили в последний путь внучку экс-совладельца ЮКОСа Платона Лебедева, Диану, погибшую в Швейцарии в автомобильной аварии. Проститься с покойной пришли более сотни человек. В их числе Стефания Маликова, сын певицы Жасмин Михаил Семендуев, ЮрКисс и другие "звездные" дети.

Как писали Dni.Ru, девушку похоронили в белом гробу. Убитые горем родители Дианы держали друг друга за руки. Дедушка погибшей, Платон Лебедев, внимательно следил за состоянием своей дочери, заботливо поправляя ей шаль.

Напомним, о смерти внучки Платона Лебедева стало известно 25 ноября 2016 года. Сообщалось, что 19-летняя Диана Лебедева, студентка престижного Университета Санкт-Галлена, погибла в результате ДТП в Швейцарии.

Автомобиль, в котором ехала девушка, протаранил ограждение моста и упал в озеро Лугано. В аварии также погиб 23-летний Азер Ягубов – племянник начальника управления государственного отдела правового департамента правительства России Субхи Шихлинского.