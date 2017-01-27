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Могила внучки Платона Лебедева возмутила своими размерами
На кадрах, снятых на кладбище, видно, что памятник Диане Лебедевой занимает обширную площадь и возвышается над другими захоронениями. Родственники похороненных поблизости людей жалуются, что не могут из-за воздвигнутого ограждения пройти к могилам своих близких, сообщает Life.ru.
По словам президента организации "Союз "Чернобыль" России" Вячеслава Гришина, близкий товарищ которого, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Валерий Сорокин, захоронен на Троекуровском кладбище, инициативная группа граждан обратилась в Общественную палату с просьбой оказать содействие в решении этого щекотливого вопроса. "Мы были возмущены тем, что рядом с могилой нашего друга был построен шатер, в котором происходили какие-то строительные работы. Фундамент этого шатра заехал буквально на территорию захоронения Валерия Степановича и других захоронений", – рассказал Гришин.
Ранее сообщалось, что представители золотой молодежи проводили в последний путь внучку экс-совладельца ЮКОСа Платона Лебедева, Диану, погибшую в Швейцарии в автомобильной аварии. Проститься с покойной пришли более сотни человек. В их числе Стефания Маликова, сын певицы Жасмин Михаил Семендуев, ЮрКисс и другие "звездные" дети.
Как писали Dni.Ru, девушку похоронили в белом гробу. Убитые горем родители Дианы держали друг друга за руки. Дедушка погибшей, Платон Лебедев, внимательно следил за состоянием своей дочери, заботливо поправляя ей шаль.
Напомним, о смерти внучки Платона Лебедева стало известно 25 ноября 2016 года. Сообщалось, что 19-летняя Диана Лебедева, студентка престижного Университета Санкт-Галлена, погибла в результате ДТП в Швейцарии.
Автомобиль, в котором ехала девушка, протаранил ограждение моста и упал в озеро Лугано. В аварии также погиб 23-летний Азер Ягубов – племянник начальника управления государственного отдела правового департамента правительства России Субхи Шихлинского.
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