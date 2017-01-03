Москву ждут 30-градусные морозы на Рождество

Синоптики дали уточненный прогноз погоды на православное Рождество. По данным метеорологов, в столицу вернутся суровые морозы.

Ночью 7 января столбик термометра в некоторых районах Москвы и Подмосковья может опуститься до отметки -30 градусов. К власти в небе над столицей придет антициклон.

ПО ТЕМЕ В Москве температура упадет до -19

По предварительным данным, этот день может стать одним из самых холодных на праздничной неделе. "Ночью в Москве минус 24-26 градусов, в Московской области – минус 23-28 градусов, местами до минус 31 градуса. Днем в Москве минус 19-21, в Подмосковье – минус 18-23 градуса", – сообщил ТАСС специалист центра погоды "Фобос".

При этом в небе над столицей 7 января будет наблюдаться переменная облачность. По мнению синоптиков, существенных осадков на Рождество ждать не стоит.

Фото опубликовано Анастасия (@nastrysya1986) Ноя 30 2016 в 3:19 PST

Напомним, ранее синоптики сообщали о похолодании до -19 градусов в Москве. По данным Гидрометцентра, 6 января будет облачно, пройдет снег, температура ночью опустится до -19 -14 градусов, а днем – до -14 -9 градусов.

Как писали Dni.Ru, cотрудники столичной Госавтоинспекции просят водителей быть внимательными и осторожными в связи с похолоданием и гололедом на дорогах Москвы и области. "В связи с изменением погодных условий ГИБДД Москвы обращается к водителям с убедительной просьбой соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий и избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения", – сказали в пресс-службе ГИБДД Москвы.