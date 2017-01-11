В Сети вспомнили о "трехногой" азиатке

Снимки с оптическими иллюзиями всегда пользуются бешеной популярностью в Сети, набирая сотни тысяч просмотров и комментариев. Отдохнув после новогодних праздников, пользователи вновь попытались разгадать одну из популярных фотографий такого рода.

Пользователь портала Imgur запустил новую волну обсуждений известного снимка "трехногой" азиатской девушки. "Я наконец-то понял, в чем дело. Спустя два года я понял", – признался блогер, имея ввиду, что разобрался, откуда у героини фото "появилась" лишняя нога.

Публикация тут же вызвала бурные обсуждения других пользователей. Некоторые блогеры заявили, что даже после длительного разглядывания снимка не могут разгадать эту иллюзию. Другие предположили, что азиатка просто сидит на подушке, которая сливается с цветом ее колготок, пишет The . На самом же деле, секрет "трехногости" девушки в том, что она держит кувшин, цвет которого совпадает с цветом ее колготок.

Напомним, что в последние годы интернет неоднократно будоражили весьма занятные снимки. Так, например, в конце декабря в Сети ходили горячие споры по поводу фото, на котором кажется, что у одной из шести девушек нет ног.

Некоторые пользователи предположили, что одна из подруг просто спрятала ноги за других героинь снимка. Другие в шутку заявили, что девушка – кентавр, и нижняя часть ее тела – это и есть диван. На самом же деле, джинсы героини фото слились по цвету с джинсами сидящей рядом подруги, а потому их различить практически невозможно.