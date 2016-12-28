В Сети ищут пропавшие ноги девушки

В интернете разгорелись споры из-за новой оптической иллюзии. Пользователи Сети уже четыре дня пытаются найти на фотографии ноги девушки, сидящей на диване.

Фотография была опубликована 24 декабря на сайте Reddit пользователем jr0d7771. Автор поста предложил остальным посетителям сайта "найти ноги девушки посередине".

Часть пользователей Reddit серьезно отнеслась к этому заданию и выдвинула несколько реалистичных гипотез. По одной из них, девушка с бокалом в руках лежит на диване, положив ноги за других героев снимка.

Однако многие предлагали самые абсурдные идеи, куда могли исчезнуть ноги девушки. Один из пользователей предположил, что она – кентавр, и вторая часть ее тела – это сам диван.

Ряд внимательных пользователей заметили и другие странности на этой фотографии. Например, они обнаружили странное существо за диваном, похожее на человеческую голову в мешке.

Напомним, оптические иллюзии часто становятся поводом для жарких споров. Одной из самых известных подобных фотографий стал снимок платья, цвет которого – черно-синее или бело-золотое – до сих пор вызывает оживленные дискуссии.