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В Сети ищут пропавшие ноги девушки
Фотография была опубликована 24 декабря на сайте Reddit пользователем jr0d7771. Автор поста предложил остальным посетителям сайта "найти ноги девушки посередине".
Часть пользователей Reddit серьезно отнеслась к этому заданию и выдвинула несколько реалистичных гипотез. По одной из них, девушка с бокалом в руках лежит на диване, положив ноги за других героев снимка.
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Однако многие предлагали самые абсурдные идеи, куда могли исчезнуть ноги девушки. Один из пользователей предположил, что она – кентавр, и вторая часть ее тела – это сам диван.
Ряд внимательных пользователей заметили и другие странности на этой фотографии. Например, они обнаружили странное существо за диваном, похожее на человеческую голову в мешке.
Напомним, оптические иллюзии часто становятся поводом для жарких споров. Одной из самых известных подобных фотографий стал снимок платья, цвет которого – черно-синее или бело-золотое – до сих пор вызывает оживленные дискуссии.
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