"Восточная красавица" Путина свела Японию с ума

Японию накрыл ажиотажный спрос на саке "Восточная красавица". Этот напиток похвалил во время своего визита в Страну восходящего солнца российский президент Владимир Путин.

Саке исчезло не только с прилавков обычных и виртуальных магазинов, но и со складов. "Восточную красавицу" раскупили буквально за считаные дни после визита президента России.

"Саке "Восточная красавица. Первый штандарт", которое одобрил президент Путин, было раскуплено с наших складов меньше чем за неделю. Всего этот вид мы производим в объеме около 20 тысяч бутылок в год. Мы заранее не знали, что оно будет представлено российскому президенту, и были совершенно не готовы к такой реакции покупателей", – рассказал журналистам глава компании "Сумикава сюдзо" Такафуми Сумикава.

По словам предпринимателя, телефон просто разрывался от звонков. На складах не осталось ни одной бутылки, японцы записываются в очередь с надеждой получить вожделенный нектар через два-три месяца.

Обычный цикл производства "Восточной красавицы" составляет 40 дней, в каждой партии – 1500 бутылок объемом от 720 до 1800 миллилитров. "Сейчас каждая партия раскупается сразу, следующим покупателям приходится ждать еще 40 дней, чтобы приобрести это саке. Никогда до сих пор не было ничего подобного", – цитирует Сумикаву РИА Новости.

Визит президента России Владимира Путина в Японию состоялся 15-16 декабря. Первый день российский лидер провел в префектуре Ямагути – избирательном округе премьер-министра Синдзо Абэ и родине его предков. Во время рабочего ужина и был подан традиционный японский напиток. А на итоговой пресс-конференции 16 декабря Путин пошутил, что ему "удалось прикоснуться только к одному горячему источнику – это саке местного производства, называется "Восточная красавица".

Как сообщил глава компании-производителя, не только напиток, который пил Путин, но и вся линейка марки "Восточная красавица" исчезла даже в интернет-магазинах. В год фирма производит 250 тысяч бутылок нескольких видов этой линии, и с такой ситуацией, когда на складе нет ни одной, предприниматели сталкиваются впервые.

В Россию "Восточная красавица" не экспортируется. Предложения начать поставки ставшего популярным горячительного поступали, однако ответить на них "Сумикава сюдзо" пока не может.