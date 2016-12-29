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Барак Обама поел суши под конвоем
За американским лидером проследовала его секретная служба, а на крыше ресторана находились снайперы, передает TMZ. Посещение Обамой заведения попало на видео. На кадрах заметно, что люди удивленно сопровождают взглядом президента и его конвой.
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