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Валокордин будут отпускать по рецепту
Вице-премьер России Александр Хлопонин рассказал об изменнеиях, касающихся выдачи в аптеках лекарственных препаратов, содержащих спирт. Самые строгие меры коснутся спиртосодержащих жидкостей двойного назначения.
"Я думаю, что в первом квартале мы окончательно примем решение, изменим нормативные акты", – цитирует Хлопонина ТАСС. Он подчеркнул, что валокордин будет отпускаться только по рецепту врача.
Помимо валокордина, в список рецептурных препаратов могут внести йод и зеленку, добавил чиновник. Однако по поводу конкретно этих препаратов "еще идет дискуссия".
Напомним, вопрос о необходимости навести порядок с обращением спиртосодержащих жидкостей, в том числе лекарств, возник в связи с массовым отравлением и гибелью жителей Иркутской области, которые употребили средство для принятия ванн "Боярышник". Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, необходимо обратить внимание на оборот такого рода алкоголесодержащих жидкостей.
как писали Dni.ru, с 17 по 23 декабря более 120 жителей Иркутской области отравились суррогатным спиртосодержащим концентратом "Боярышник". В результате массового отравления 75 человек скончались. В регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. По факту ЧП возбуждено уголовное дело, его расследование передано в центральный аппарат Следственного комитета России.
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