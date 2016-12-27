Валокордин будут отпускать по рецепту

Спиртосодержащий лекарственный препарат валокордин, который применяется для лечения расстройств сердечно-сосудистой системы, неврозов и бессонницы, со второго квартала 2017 года будет отпускаться в аптеках только по рецепту. Такая участь может ожидать и йод с зеленкой.

прочитано 3553 раза