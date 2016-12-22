"Боярышник" будут продавать по рецептам

О том, что уже в самое ближайшее время в России спиртосодержащие лекарственные средства нельзя будет приобрести без рецепта врача, рассказал вице-премьер Александр Хлопонин. "Что касается медицинских препаратов, безусловно, должны продаваться в аптечной сети и по предписанию врачей – так называемым рецептам", – цитирует его РИА Новости.

"Будут ограничения и по таре, и ограничения по местам продажи – это должно продаваться в аптеках и специализированных магазинах", – сказал Хлопонин. Фасовку лекарств в пол-литровую тару он назвал несерьезной. "Валокордина надо 40 капель, десять капель, четыре капли выпить, чтобы он имел какой-то эффект", – заметил он. "Но у тебя в такой небольшой баночке четыре тысячи капель – это на сколько хватит?" – добавил вице-премьер.

