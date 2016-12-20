Как выбрать живую елку к Новому году

С приближением главного зимнего праздника перед многими встает выбор: украсить дом искусственной елкой или купить "живую" лесную красавицу. Dni.ru подготовили советы для тех, кто решил вопрос в пользу второй "кандидатки".

В Москве и Подмосковье 20 декабря открылись елочные базары. Стоимость деревьев начинается с 400 рублей и до пяти тысяч рублей за погонный метр.

Идти за главной новогодней красавицей задолго до праздника не стоит. Ведь живая ель в комнатной температуре вряд ли простоит больше двух недель. Если боитесь, что самые лучшие экземпляры будут раскуплены, можете приобрести дерево, но оставить его либо на балконе, либо в гараже и нарядите ближе к Новому году. Однако, сначала нужно определиться, что вы хотите приобрести – елку или сосну.

Преимущества ели Преимущества сосны В пользу русской ели играет тот факт, что "лесная красавица" – это традиционное новогоднее и рождественское дерево. Не просто так столько новогодних стихов, песен, сказок посвящено именно ей. С елкой праздник будет максимально соответствовать общепризнанным канонам.

Русская ель – дерево изящное, компактное. Ее удобнее перевозить, аккуратно примяв веточки вдоль ствола. Сосна же – дерево раскидистое, хвоя у нее пушистее и длиннее, поэтому в плане доставки мороки с ней больше.

Еще одним преимуществом русской ели можно назвать меньшее, чем у сосны, количество смолы. Сосна выделяет большее количество этой липкой субстанции, которая может, например, испачкать пол, и оттереть ее будет потом не так-то просто. Главным плюсом сосны является то, что она не осыпается, в то время как ель – дерево нежное, чувствительное, резко реагирующее на всяческие изменения окружающей среды. Хвоя начинает осыпаться почти сразу, как только вы принесете ее домой. Сосна простоит, по меньшей мере, на неделю дольше. Скорее всего, со временем она начнет просто желтеть, а не осыпаться.

Хвойный аромат сосны намного сильнее, резче, чем у ели, да и сохраняется он дольше. Гости, пришедшие к вам на Новый год, еще с порога почувствуют его.

Игрушки крепятся и держатся на сосне лучше, чем на ели. Все дело в том, что у ели тонкие, легко гнущиеся ветки. Несмотря на это все-таки не рекомендуется вешать игрушки на длинные хвоинки сосны – они точно не выдержат вес игрушек. Используйте для этих целей только ветки, и игрушки без эксцессов провисят все новогодние праздники.

Если вы все-таки сделали выбор в пользу традиционной ели, Dni.Ru подготовили инструкцию, как не прогадать и выбрать по-настоящему достойное дерево.

Как выбрать ель





Оптимальной для домашней елки считается высота 1–1,5 метра. Однако прежде чем идти за лесной красавицей, измерьте расстояние от пола до потолка в квартире и выбирайте дерево подходящей высоты.

При выборе елки в первую очередь обратите внимание на ствол. На нем не должно быть никаких повреждений. Кроме того, он не должен быть тонким, т.к. это признак болезни. Ствол здоровой полутораметровой елки в обхвате должен быть не меньше шести сантиметров.

Чтобы ель дольше простояла, важно, чтобы она была свежесрубленной. Проверить это можно, согнув веточку. У свежего дерева ветки эластичные. У сухого – ломаются легко.

У качественного дерева хвоя должна быть ярко-зеленого цвета. Потрите иголки – пальцы должны стать маслянистыми и душистыми. Если запах хвои отсутствует, а иголки на ощупь сухие, то дерево обморожено. Встряхните елку, чтобы понять, не опадают ли иголки.

Основные принципы

Свежее, недавно спиленное дерево должно быть зеленого цвета. Хвоя с оттенком желтого и, тем более, коричневого цвета говорит о том, что дерево было спилено очень давно.

Потрогайте ветки. Они должны быть упругими, хорошо гнущимися, не ломкими. Если ветки легко ломаются, дерево сухое и простоит в квартире совсем недолго.

Переверните дерево, посмотрите на срез. Ровный, чистый, без всяких темных полос срез говорит о дереве хорошего качества.

Попробуйте встряхнуть дерево. Если иголки осыпаются, это дерево лучше не брать.

Существует такое мнение, что чем ствол толще, тем дольше оно простоит в целости и сохранности. Выбирайте дерево со стволом в обхвате не менее 6 см.

Если от дерева исходит какой-то непонятный аромат, тем более резкий и неприятный, лучше его не брать. Мало ли чем его могли обрызгать непорядочные продавцы для придания товарного вида.

Как доставить домой





Чтобы донести елочку до дома не повредив, нужно обернуть дерево специальной сеткой или мешковиной. При этом прижмите ветки по направлению к макушке и обвяжите веревкой.

Нести дерево нужно верхушкой назад, чтобы не повредить его. А перед входом в подъезд развернуть наоборот. Лучше не вносить ель сразу в квартиру. Из-за резкого перепада температуры елка может быстро осыпаться. Подержите ее некоторое время в подъезде, чтобы она могла "адаптироваться".

Как устанавливать





Освободив дерево от упаковки, подпилите немного основание ствола и снимите несколько сантиметров коры. На нижней части ствола не должно быть смолы, которая помешает ели впитывать влагу.

Установить елку проще всего специальную подставку. В этом случае место среза желательно обернуть влажной тканью, которую нужно периодически смачивать. Лучше всего использовать емкость с песком, который надо будет поливать раз в два-три дня. Это продлит новогодней красавице жизнь.

Чтобы нижние ветви не мешали устанавливать елку, их можно подрезать. Вреда от этого для дерева не будет.

Как продлить дереву жизнь





Как уже говорилось, ель боится сухого воздуха. Старайтесь не ставить ее рядом с батареями, иначе она быстро засохнет. Кроме того, чтобы веточки не испытывали сильной нагрузки, не поломались и не задыхались, не стоит перегружать их мишурой и другими украшениями.

Лесную красавицу нужно регулярно опрыскивать водой, ведь ель очень любит влагу. И в завершении – народный совет. Чтобы елка стояла дольше, можно добавить в воду для полива таблетку аспирина и пару столовых ложек сахара из расчета на один литр.