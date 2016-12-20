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Как выбрать живую елку к Новому году
В Москве и Подмосковье 20 декабря открылись елочные базары. Стоимость деревьев начинается с 400 рублей и до пяти тысяч рублей за погонный метр.
Идти за главной новогодней красавицей задолго до праздника не стоит. Ведь живая ель в комнатной температуре вряд ли простоит больше двух недель. Если боитесь, что самые лучшие экземпляры будут раскуплены, можете приобрести дерево, но оставить его либо на балконе, либо в гараже и нарядите ближе к Новому году. Однако, сначала нужно определиться, что вы хотите приобрести – елку или сосну.
|Преимущества ели
|Преимущества сосны
Как выбрать ель
Оптимальной для домашней елки считается высота 1–1,5 метра. Однако прежде чем идти за лесной красавицей, измерьте расстояние от пола до потолка в квартире и выбирайте дерево подходящей высоты.
При выборе елки в первую очередь обратите внимание на ствол. На нем не должно быть никаких повреждений. Кроме того, он не должен быть тонким, т.к. это признак болезни. Ствол здоровой полутораметровой елки в обхвате должен быть не меньше шести сантиметров.
Чтобы ель дольше простояла, важно, чтобы она была свежесрубленной. Проверить это можно, согнув веточку. У свежего дерева ветки эластичные. У сухого – ломаются легко.
У качественного дерева хвоя должна быть ярко-зеленого цвета. Потрите иголки – пальцы должны стать маслянистыми и душистыми. Если запах хвои отсутствует, а иголки на ощупь сухие, то дерево обморожено. Встряхните елку, чтобы понять, не опадают ли иголки.
Основные принципы
Как доставить домой
Чтобы донести елочку до дома не повредив, нужно обернуть дерево специальной сеткой или мешковиной. При этом прижмите ветки по направлению к макушке и обвяжите веревкой.
Нести дерево нужно верхушкой назад, чтобы не повредить его. А перед входом в подъезд развернуть наоборот. Лучше не вносить ель сразу в квартиру. Из-за резкого перепада температуры елка может быстро осыпаться. Подержите ее некоторое время в подъезде, чтобы она могла "адаптироваться".
Как устанавливать
Освободив дерево от упаковки, подпилите немного основание ствола и снимите несколько сантиметров коры. На нижней части ствола не должно быть смолы, которая помешает ели впитывать влагу.
Установить елку проще всего специальную подставку. В этом случае место среза желательно обернуть влажной тканью, которую нужно периодически смачивать. Лучше всего использовать емкость с песком, который надо будет поливать раз в два-три дня. Это продлит новогодней красавице жизнь.
Чтобы нижние ветви не мешали устанавливать елку, их можно подрезать. Вреда от этого для дерева не будет.
Как продлить дереву жизнь
Как уже говорилось, ель боится сухого воздуха. Старайтесь не ставить ее рядом с батареями, иначе она быстро засохнет. Кроме того, чтобы веточки не испытывали сильной нагрузки, не поломались и не задыхались, не стоит перегружать их мишурой и другими украшениями.
Лесную красавицу нужно регулярно опрыскивать водой, ведь ель очень любит влагу. И в завершении – народный совет. Чтобы елка стояла дольше, можно добавить в воду для полива таблетку аспирина и пару столовых ложек сахара из расчета на один литр.
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