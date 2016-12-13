Выжившего после смертельной инъекции американца казнят повторно

В США повторно казнят выжившего смертника. Верховный суд Огайо отклонил апелляцию приговоренного к смертной казни Ромеля Брума, который выжил после первой попытки приведения приговора в исполнение.

В 2009 году у осужденного Брума 18 раз пытались найти вену для введения смертельной инъекции. Однако сделать это экзекуторам не удалось.

После неудачной попытки исполнения приговора адвокаты заключенного подали прошение о пересмотре вердикта. Защитники утверждали, что повторная казнь противоречит Конституции США, поскольку подразумевает вторичное привлечение к ответственности за одно и то же преступление, сообщает Lenta.ru.

Но суд отклонил апелляцию, аргументируя это тем, что в первый раз виновный не понес наказания, так как препарат не попал в его организм. Примечательно, что мать Брума решила присутствовать на его казни и во второй раз.

Брум был признан виновным в изнасиловании и убийстве 14-летней девушки. Осужденный отрицает свою вину и утверждает, что стал жертвой ошибки.