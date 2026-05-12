На Андрея Губина объявлена охота: певец в панике сбежал из дома

Жизнь легендарного артиста превратилась в настоящий кошмар.



Андрей Губин, кумир миллионов девчонок девяностых, уже много лет ведет затворнический образ жизни, сражаясь с тяжелым и мучительным недугом. Однако покой артиста оказался лишь иллюзией, которую вдребезги разбила одержимая поклонница. Как стало известно каналу Shot, на Андрея Губина объявлена самая настоящая охота. Москвичка по имени Алина, активная участница фан-клуба певца, на протяжении нескольких лет планомерно превращала жизнь своего кумира в ад, добиваясь личной встречи любыми, даже самыми безумными способами.

В этом году "охота" на Губина перешла в активную фазу. Алина неоднократно караулила певца у его элитного дома в самом центре Москвы. Когда звонки в домофон и мольбы в пустоту остались без ответа, фанатка перешла к тактике психологического террора. Ее целью стал горный велосипед Андрея, припаркованный возле квартиры.

Девушка не нашла ничего лучше, как расписать транспортное средство маркером. Она оставила свой номер телефона и дерзкое обещание: мол, если Губин ей позвонит, она лично восстановит внешний вид имущества. Такая выходка нанесла 52-летнему артисту сокрушительный удар. Позже через фан-комьюнити стало известно, что Андрей пришел в ужас от подобного вандализма и окончательно отказался от любых контактов с безумной поклонницей.

Однако Алина не остановилась. Она начала заваливать почтовый ящик певца своими фотографиями с пугающими любовными посланиями, превратив подъезд артиста в зону боевых действий. Поняв, что преследовательница не отступит, а его личные границы растоптаны, Андрей Губин принял радикальное решение.

Жить под постоянным прицелом неадекватной фанатки стало невыносимо. Как сообщают инсайдеры, певец в панике сбежал из дома, экстренно сменив место жительства. Артист был вынужден бросить свою крепость в центре столицы и искать спасения по новому адресу, который теперь держится в строжайшем секрете даже от близких знакомых. Для человека, страдающего от левосторонней прозопалгии лица, такие стрессы смерти подобны, и смена жилья стала единственным способом сохранить остатки рассудка и здоровья.