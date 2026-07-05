Кризис 30 лет: почему в этом возрасте рушатся браки и карьеры

Самый "популярный" возраст разводящихся пар приходится на 30 лет – 34 года.

Возраст после 30 лет – один из опасных и сложных интервалов, когда рушатся не только браки, но и карьеры. В чем же заключается причина возникшего феномена? Если опросить большинство людей, то каждый назовет различные поводы, повлекшие переломный момент. Однако некоторые из мотивов все-таки окажутся одинаковыми, что обусловлено спецификой определенного возраста и приходящимися на него кризисами, рассказывает психолог Ольга Романив.

Тридцать лет – это встреча с реальностью в браке

Мы перестаем жить иллюзиями и начинаем видеть партнера рядом таким, какой он есть, примерно в 30 лет. Иногда чуть раньше или наоборот позже. Например, в 28 лет или только к 34 годам. У каждого подобное "просветление" происходит индивидуально.

В тридцать лет практически все люди сталкиваются с вызовами в отношениях. И здесь каждый ищет свой "рецепт" − перевоспитать, разочароваться и уйти или принять человека без прикрас. Поскольку выстраивать отношения на протяжении существования всего союза очень сложно, то многие выбирают первый вариант и свой первый развод. Обычно он приходится как раз на тридцать лет или цифру рядом.

Все дело в том, что в данном возрасте люди привносят себя в брак уже не такими, как раньше. Они обновляются и провоцируют соответствующие перемены в личной жизни, предъявляя другие запросы к тем, кто находится рядом.

"Насколько партнер соответствует моим представлениям о настоящей жизни?", и "могу ли я принять его таким, какой он есть?" − два ключевых и наиболее распространенных вопроса, которыми задаются многие люди в таком возрасте. И полученные нами ответы определяют все…

Переоценка ценностей, которая влияет на карьеру

Под безжалостную переоценку ценностей попадают не только партнеры в браке, но и карьера. Одни люди полностью разочаровываются в выбранном пути, особенно если пошли не той тропой в результате родительского давления или, "чтобы хоть на кого-то выучиться". Другие "снимают розовые очки", понимая, что их яркие ожидания не оправдались даже на 10%. Третьи превращают работу в гонку за материальными ценностями сразу после окончания обучения и к 30 годам ощущают себя эмоционально выгоревшими, а потом махнув рукой, начинают все с нуля.

Все это про отсутствие мотивации, изменение жизненных приоритетов (и вот мы понимаем, что кому-то все-таки дороже семья или, как минимум, счастливые личные отношения) и крах мечты юности. Так выглядит переоценка того, что когда-то считалось важным и нужным, но все оказалось иначе.

Но что стоит за разрушением нашей успешной карьеры? Обычно уход в другое дело – более прибыльное/любимое/интересное. Именно после 30 лет мы либо остаемся в старой профессии, либо обучаемся чему-то другому, резко меняя прежний курс. Нередко сталкиваемся с непониманием со стороны окружающих – "да что тебе не хватает?" Между тем многие тридцатилетние люди, действительно, оставляют стабильные и перспективные карьеры и начинают жизнь заново.

Плохо ли это? Однозначно нет, потому что только к 30 годам мы учимся осознанно слышать себя, понимать истинные запросы и закрывать личные потребности. Вот почему смена карьеры в 30 лет – это не регресс, а движение вперед и признак зрелости.