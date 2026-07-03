Не трогайте паутину 3 июля: роковая ошибка лишит вас денег и притянет беду

Лерчек раскрыла всю правду о своем заболевании Тесты Покалеченный Дибров развеял слухи о своей травме Игры Сонник

Топ новостей недели

"Все кончится плохо": Александр Мясников пришел в ужас от нового решения властей"Все кончится плохо": Александр Мясников пришел в ужас от нового решения властей Свершилось: Анастасия Волочкова под венцом – кто стал тем самым мужем-счастливчиком?Свершилось: Анастасия Волочкова под венцом – кто стал тем самым мужем-счастливчиком? Последняя тайна "Человека и закона": вдова Пиманова раскрыла секрет, который изменит раздел его миллионовПоследняя тайна "Человека и закона": вдова Пиманова раскрыла секрет, который изменит раздел его миллионов Разрушила еще одну семью: вскрылась грязная правда о новом брутальном любовнике Полины ГагаринойРазрушила еще одну семью: вскрылась грязная правда о новом брутальном любовнике Полины Гагариной

Лента новостей

Пятница 3 июля

00:22Не трогайте паутину 3 июля: роковая ошибка лишит вас денег и притянет беду 18:46Астро-краш-тест: как ваш мужчина ведет себя в гневе и при разводе по его знаку зодиака 16:44Выбросите таблетки и забудьте о массаже: ученые нашли неожиданный способ навсегда вылечить больную спину 14:16Собянин: Уничтожен один вражеский беспилотник на подлете к Москве  14:11В Склифе впервые в России провели уникальную операцию при аневризме – Собянин 14:02Афиша мероприятий на июль-2026: выставки, спектакли и концерты 13:11"Мне угрожают каждую минуту": Симоньян ошарашила признанием о покушении 10:28"Хочется лишить ребенка всего": отец Жанны Фриске отобрал у внука элитную квартиру певицы 09:37"Простая советская эскортница": Прохор Шаляпин сорвал маску с обнаглевшей Лаймы Вайкуле 00:06Денежный капкан на 2 июля: какой сладкий ритуал на рассвете заставит вас навсегда забыть о долгах 18:29Спасет от рака: назван копеечный анализ, который сохранит вам жизнь 16:55Сбежавшая Пугачева тайно прорвалась на московскую сцену 15:06"Там не шутят шутки": Отар Кушанашвили жестко ответил тяжелобольной Лерчек на угрозы судом 12:51Ушли в тайгу и растворились: какие тайны скрывает пропавшая семья с пятилетним ребенком и корги 11:36Собянин рассказал о внедрении в регионах московских ИИ-сервисов в строительстве 11:31Система ПВО ликвидировала три вражеских БПЛА, летевших к Москве – Собянин 11:06"Двери всегда раскрыты": Прилучный рассказал о жизни по соседству с бывшей 09:38Звезды перепишут судьбу: какой скрытый знак Вселенной в июле заставит вас изменить жизнь 00:15Мистическая макушка лета: это можно увидеть только 1 июля – скрыто от живых 20:21Шесть семей из Подмосковья вышли в финал конкурса "Это у нас семейное" 18:36Не совершайте эту ошибку: эксперты объяснили, какие духи опасны в жару 16:46Экстремально похудевшая жена Александра Цекало оголилась на камеру 14:28Будет зудеть неделями: врачи раскрыли смертельную опасность привычного действия при укусе комара 13:44 С 20:00 силы ПВО уничтожили 61 беспилотник на подлете к Москве – Собянин 13:39Московские колледжи отмечают рост популярности промышленных специальностей 13:32Лучшие однодневные контактные линзы для активного образа жизни: рейтинг топ-10 по версии экспертов 12:20Спонсирует США? Роскошное гнездышко Киркорова подвергли жесткой проверке 10:38Тайный покровитель раскрыт: стало известно, кто дал Орбакайте последний шанс в России 09:31Светил исподним на публике: пойманный на постыдной лжи SHAMAN угодил в пикантный скандал 00:58Сделаете это – накличете нищету: какой страшный запрет массово нарушают россияне 30 июня 18:24Лицо уплывет вниз: раскрыта неожиданная причина старения, которую бесполезно исправлять у хирургов 16:50Лишила денег и выгнала с позором: взбешенная Боня жестоко наказала дочь от миллиардера 14:55"Боль проходит сама": доктор Мясников раскрыл страшную правду о бесполезных операциях на позвоночнике 14:48Более 100 км опорных дорог ремонтируют в Подмосковье по нацпроекту 13:45"Не путайте новости со сплетнями!": покалеченный Дибров жестко заткнул врунов после слухов о разбитой голове 12:03Система ПВО нейтрализовала два беспилотника, летевших на столицу – Собянин 10:26"Осталось три месяца": смертельно больная Лерчек честно ответила на обвинения во лжи и пиаре на раке 09:36Врачи нашли неожиданный способ продлить молодость ума с помощью копеечного домашнего предмета 00:15Роковая ошибка влюбленных: почему 29 июня категорически запрещено ходить на свидания и признаваться в чувствах 18:35Время любви: кому из знаков зодиака июль принесет безумную любовь 15:21Трагическая смерть или грязный пиар: фанаты раскрыли тайный план Оливера Три накануне его дня рождения 07:50Смертельный омут караулит зевак: почему 28 июня категорически запрещено подходить к воде 18:36Билет в один конец: как американские горки вызывают разрыв аорты и мгновенный инсульт 15:45Влюбился с первого взгляда, возненавидел со второго: что с нами происходит при встрече с незнакомцем 12:23Капкан для Примадонны: роковая ошибка мужа-иноагента превратила дворец Пугачевой в проклятое место 07:43Как привлечь богатство 27 июня: старинные обряды и денежные приметы на Елисея Гречкосея 19:56Эксперт Арсений Беленький прокомментировал новое регулирование платформенной занятости 19:12Назван экспресс-метод, который сотрет целлюлит с вашего тела за 10 дней 18:11Вскрылся секрет омоложения, о котором молчат врачи 17:04Жизнь разбитого тяжелым недугом Александра Серова висит на волоске
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Не трогайте паутину 3 июля: роковая ошибка лишит вас денег и притянет беду

Не трогайте паутину 3 июля: роковая ошибка лишит вас денег и притянет беду
267

Один случайный жест в этот таинственный июльский день может разрушить ваше финансовое благополучие и навлечь череду неудач на всю семью.

Наши предки панически боялись нарушить запреты этого дня, ведь расплата за беспечность наступала незамедлительно. Главное табу 3 июля связано с пауками и их паутиной. Заметили в доме или на балконе серебряные нити? Ни в коем случае не сметайте их и не убивайте хозяина гнезда. На Руси верили, что паук в этот день плетет кружево вашей будущей судьбы и достатка. Разрушить его труды — значит собственноручно порвать свой денежный канал и пустить по ветру семейное благополучие. Если нарушить этот запрет, финансовые трудности станут вашими спутниками на долгие месяцы.

Еще одна опасная ошибка — выбрасывать остатки еды с обеденного стола. Все недоеденные крошки и объедки нужно бережно собрать и отдать птицам или домашним животным. Тот, кто выбросит пищу в мусорное ведро 3 июля, обрекает свой дом на голод и финансовый крах. Вселенная расценит это как неуважение к ее дарам и быстро заберет у вас финансовую удачу.

Категорически запрещено завидовать чужому успеху и хвастаться своими достижениями. Сглаз в этот день работает мгновенно. Рассказали о своей премии или новой покупке? Будьте готовы к тому, что деньги утекут сквозь пальцы, а на работе начнутся серьезные проблемы.

Белое перо счастья: старинные ритуалы на удачу

Мефодьев день в народе ласково прозвали Перепелятником. В это время на полях созревают хлеба, и туда слетаются стаи птиц. С этим связан удивительный обряд. Охотники отправлялись в поля в надежде увидеть или поймать редкую птицу — белого перепела. В народе его считали священным посланником небес. Тот, кому посчастливилось хотя бы мельком увидеть белое перо, получал благословение на весь год. Удача шла за таким человеком по пятам, а все проблемы решались сами собой.

Если вы не связаны с охотой, привлечь удачу можно более простым и мирным способом. Купите пшено или приготовьте угощение для городских птиц. Насыпьте корм на подоконник или во дворе и мысленно спросите у неба мира, здоровья и достатка для своего дома. Птицы, склевав угощение, унесут ваши печали высоко в облака, освободив место для радостных событий.

Природный барометр: о чем предупреждает небо

Природа 3 июля буквально говорит с нами, важно лишь прислушаться к ее подсказкам. Внимательно следите за изменениями погоды:

  • Если на Мефодия пошел дождь, то мокрая погода установится надолго. В народе говорили, что осадки в этот день сулят еще сорок дней сырости и прохлады.
  • Следите за поведением пауков. Если они активно плетут новые сети — впереди вас ждут сухие, теплые и солнечные дни.
  • Если паук прячется в угол или сам уничтожает свою паутину — ждите сильного урагана и грозы.
  • Громко квакающие жабы и лягушки у водоемов также предупреждают о скором приближении ливня.

Проведите этот день в спокойствии, избегайте конфликтов с близкими и верьте в лучшее — тогда Мефодий Перепелятник обязательно принесет в ваш дом гармонию и достаток.

Шоу-бизнес в Telegram

3 июля 2026, 00:22
Фото: magnific.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Денежный капкан на 2 июля: какой сладкий ритуал на рассвете заставит вас навсегда забыть о долгах

Астро-краш-тест: как ваш мужчина ведет себя в гневе и при разводе по его знаку зодиака

Астро-краш-тест: как ваш мужчина ведет себя в гневе и при разводе по его знаку зодиака
Астролог Аделина Панина раскрыла все карты. Гнев и развод – это, пожалуй, одни из самых стрессовых и разрушительных периодов в жизни любой пары.

Выбросите таблетки и забудьте о массаже: ученые нашли неожиданный способ навсегда вылечить больную спину

Выбросите таблетки и забудьте о массаже: ученые нашли неожиданный способ навсегда вылечить больную спину
Миллионы людей ежедневно совершают одну и ту же роковую ошибку при появлении боли в спине, обрекая себя на пожизненные мучения в четырех стенах. С внезапным прострелом в пояснице хотя бы раз в жизни сталкивался практически каждый.

Афиша мероприятий на июль-2026: выставки, спектакли и концерты

Афиша мероприятий на июль-2026: выставки, спектакли и концерты
Громкие театральные премьеры, звездные аншлаги и концерты, от которых перехватывает дыхание. ТЕАТРМюзикл "Гладиатор"Пожалуй, самая громкая премьера нынешнего театрального сезона.

"Мне угрожают каждую минуту": Симоньян ошарашила признанием о покушении

"Мне угрожают каждую минуту": Симоньян ошарашила признанием о покушении
Каждый день известной российской журналистки и медиаменеджера превратился в опасную игру на выживание, где на кону стоят жизни ее самых близких людей. Работа на виду у миллионов зрителей уже давно перестала быть просто творчеством или администрированием.

"Хочется лишить ребенка всего": отец Жанны Фриске отобрал у внука элитную квартиру певицы

"Хочется лишить ребенка всего": отец Жанны Фриске отобрал у внука элитную квартиру певицы
Громкий семейный скандал вокруг имени безвременно ушедшей Жанны Фриске вспыхнул с новой силой, оставив ее единственного наследника без главного подарка от покойной матери. Легендарное гнездышко Жанны на Красной Пресне долгие годы оставалось неприкосновенным.

Выбор читателей

02/07Чтв"Простая советская эскортница": Прохор Шаляпин сорвал маску с обнаглевшей Лаймы Вайкуле 01/07СрдСпасет от рака: назван копеечный анализ, который сохранит вам жизнь 01/07СрдСбежавшая Пугачева тайно прорвалась на московскую сцену 01/07Срд"Там не шутят шутки": Отар Кушанашвили жестко ответил тяжелобольной Лерчек на угрозы судом 01/07СрдУшли в тайгу и растворились: какие тайны скрывает пропавшая семья с пятилетним ребенком и корги 01/07Срд"Двери всегда раскрыты": Прилучный рассказал о жизни по соседству с бывшей