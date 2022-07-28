"Никогда не откажусь от российского паспорта": вышвырнутый из США Сигал намылил шею переобувшимся звездам

Американский актер Стивен Сигал не боится русофобии и не собирается отказываться от российского паспорта. Несмотря на то, что он постоянно испытывает на себе давление Запада и получает массу критики от бывших поклонников, Сигал не считает нужным делать что-то в ущерб себе.
"Во-первых, я никогда не откажусь от российского паспорта. И второе, я сталкиваюсь с русофобией каждый день", – заявил Стивен Сигал в беседе с РИА Новости, намылив таким образом шею переобувшимся звездам.
Звезда боевиков однако подумывает о смене профессии. Сейчас он является спецпредставителем МИД России по гумсвязям между РФ и США. Сигал считает, что в настоящее время есть необходимость пересмотреть то, что ему было ранее поручено на . дипломатическом уровне, сообщает телеканал "360". Отношения между странами стали напряженными, поэтому Сигал решил частично отказаться от прошлых обязанностей, пишет RT.
Напомним, Стивен Сигал является обладателем российского паспорта с осени 2016 года. Актер является активным общественником, пишет "Царьград". Он помогал сохранять Байкал и прибрежные территории, заботясь об экологии. Сигал ездил в Крым и Бурятию, стал членом партии и подготовил поправки в Уголовный кодекс России за экологические преступления.