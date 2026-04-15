Среда 15 апреля

12:11Наплевал на запреты и молит о прощении? Николаев публично обратился к Пугачевой после клейма "предатель" 10:45"Хоть поржем: оскандалившийся Шура вычеркнул имена врагов из мемуаров и нашел себе дерзкую замену
"Хоть поржем: оскандалившийся Шура вычеркнул имена врагов из мемуаров и нашел себе дерзкую замену

"Хоть поржем: оскандалившийся Шура вычеркнул имена врагов из мемуаров и нашел себе дерзкую замену
Появление главной звезды девяностых на престижной литературной ярмарке обернулось громким светским переполохом, обнажившим скрытые детали его многолетней борьбы за место под солнцем.

Международная ярмарка литературы non/fictioN в 2026 году видела немало сенсаций, но встреча с автором книги "Шура. Смех и слезы" Александром Медведевым побила все рекорды эпатажа. Артист, чей беззубый оскал и хиты "Твори добро" и "Ты не верь слезам" когда-то перевернули российский шоу-бизнес, явился публике в ослепительном пиджаке от Игоря Гуляева. Шура сразу взял быка за рога, заявив гостям, что мемуары свои он еще не читал, а раздавать их даром не планирует даже самым преданным фанатам.

"На халяву книгу не дарю. Я с продаж ничего не получаю. А если купите — то можете мне же и подарить!" — отрезал певец под одобрительный гул толпы.

Артист признался, что путь к первой книге был долгим и мучительным. Команда буквально преследовала его два года, уговаривая положить жизнь на бумагу ради будущего сценария для кино. Даже мать Шуры отреагировала на затею с характерным черным юмором: "Ты что, подыхать собрался? Такие книги на смертном одре пишут!". Однако 51-летний певец уходить со сцены не намерен, а, наоборот, полон планов на сиквел.

Самое интригующее кроется в содержании мемуаров. Как рассказал Шура в беседе с Клео.ру, книга получилась далеко не документальной.

"Здесь собраны как реальные события, так и вымышленные. Не все там правда — пополам-на-пополам", — смеется артист.

Чтобы не радовать старых врагов и не плодить новые судебные иски, он пошел на радикальный шаг: полностью вычеркнул из текста все фамилии. Читателям придется самим угадывать, кто скрывается за масками персонажей в самых скандальных главах. Даже мелкий шрифт книги стал поводом для иронии: "В мои 50 уже в очечках хожу, но заголовки вижу!".

Говоря о грядущей экранизации своей бурной жизни, Шура уже наметил главного героя. Первым в его списке оказался Никита Кологривый.

"Чувак нравится. Зубов, правда, до хрена во рту, но это легко закрасить, и будет видно, что дырка. Думаю, Кологривый согласится. Тогда хоть поржем", — смеется певец.

Судя по всему, нас ждет самый дерзкий байопик десятилетия.

Сам же автор в свободное время предпочитает классику джаза и стихи Есенина, признаваясь, что в школьные годы чтением себя не утруждал. Единственным исключением был журнал "Хочу все знать", пару номеров которого он когда-то "зачитал" навсегда в библиотеке. Теперь Шуре предстоит совершить личный подвиг — все-таки прочитать свою собственную книгу до самого конца.

15 апреля 2026, 10:45
Шура (Александр Медведев). Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Наплевал на запреты и молит о прощении? Николаев публично обратился к Пугачевой после клейма "предатель"

Наплевал на запреты и молит о прощении? Николаев публично обратился к Пугачевой после клейма "предатель"
Сегодня, 15 апреля 2026 года, Алла Пугачева отмечает свой 77-й день рождения.

Раскрылось, где и с кем отметит свое 77-летие Алла Пугачева

Раскрылось, где и с кем отметит свое 77-летие Алла Пугачева
Свое 77-летие некогда главная звезда страны Алла Пугачева отметит в обстановке строжайшей секретности на Кипре, потратив на закрытый банкет для семьи баснословные суммы. Тайная вечеря в Лимасоле Пока на родине обсуждают ее прошлое, 15 апреля Примадонна принимает поздравления с 77-летием.

Проклятие черной птицы: почему 15 апреля одна случайная ошибка может оставить вас без гроша

Проклятие черной птицы: почему 15 апреля одна случайная ошибка может оставить вас без гроша
Именно сегодня категорически запрещено делать одно привычное дело, иначе вы рискуете навлечь на себя череду денежных потерь и семейных драм. 15 апреля в народном календаре называют днем Тита Ледолома.

Конец мучениям: ученые нашли способ остановить любую аллергию

Конец мучениям: ученые нашли способ остановить любую аллергию
Специальные нанотела способны блокировать аллергическую реакцию в самом начале, не давая организму начать атаку. Сегодня аллергия — это проблема мирового масштаба.

"Практически инвалидность": Геннадий Малахов раскрыл секретный метод, который вернул его к жизни

"Практически инвалидность": Геннадий Малахов раскрыл секретный метод, который вернул его к жизни
Знаменитый телеведущий Геннадий Малахов признался, что несколько лет назад его позвоночник буквально разваливался на части. Геннадия Малахова помнят миллионы зрителей по всей стране.

