30 лет спустя: как изменились звезды 90-х

Этих звезд шоу-бизнеса стали забывать.

За последние 30 лет российский шоу-бизнес кардинально изменился. Лишь немногие представители индустрии, которые были на пике популярности в 90-х годах, остаются на слуху по сей день. Например, в информационном поле по-прежнему мелькает Шура, который за последние десятилетия пережил немало личных трагедий. Сегодня певец выглядит хорошо, ведь он переосмыслил свой образ и избавился от лишних килограммов.

Лишь преданные поклонники знают, что Алена Апина радует новыми песнями и сегодня. Но нынешняя деятельность не идет ни в какое сравнение с тем, чем занималась звезда в 90-х. Песни Апиной становились хитами, а она сама была весьма востребованной артисткой. Стоит отметить, что Алена выглядит свежо, как и 30 лет назад, однако возрастные изменения все равно заметны.

Солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков изрядно поправился, но лишний вес не мешает артисту быть энергичным и раскачивать танцпол, как в 90-е. Он и сегодня радует поклонников новыми песнями, которые становятся настоящими хитами.

Андрею Губину не позавидуешь. Некогда популярный артист ушел со сцены из-за серьезных проблем со здоровьем. Певец, которому диагностировали левостороннюю прозопалгию лица, не появлялся на публике очень давно, и лишь в прошлом году он появился на одном из шоу. Внешний вид исполнителя хита "Лиза" шокировал россиян.

Своим внешним видом поразила и Марина Хлебникова, которая с годами лишилась своей красоты из-за пристрастия к крепким напиткам. 57-летняя звезда шоу-бизнеса 90-х выглядит старше своих лет. А в 2021 году певица пострадала при пожаре в своей квартире. Получившая ожоги артистка смогла восстановиться и даже немного преобразиться.