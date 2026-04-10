Фестиваль поклонников певицы Аллы Пугачевой "Пугачевская весна" в Москве был официально отменен из-за давления общественников.



Примадонна отечественной эстрады, кажется, окончательно потеряла свой трон и влияние. Еще пару лет назад было невозможно представить, что имя Аллы Пугачевой будут произносить с нескрываемым раздражением или вовсе стараться вычеркнуть из памяти. Но реальность оказалась суровой: некогда главная певица страны осталась не только без родины, но и без своего главного праздника, который она когда-то придумала сама.

Фестиваль поклонников певицы Аллы Пугачевой "Пугачевская весна" в Москве был официально отменен из-за давления общественников. Продюсер проекта Андрей Краснобаев подтвердил, что в этом году 15 апреля пройдет в полной тишине. Традиция, заложенная еще в 2022 году, когда преданные фанаты собирались в центре столицы, чтобы отпраздновать день рождения артистки, прервана.

"Альтернативы мероприятию мы пока не придумали", — сообщил организатор, давая понять, что бороться за имя звезды сейчас просто никто не рискнет.

Главным инициатором отмены стал Виталий Бородин, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией. Он давно ведет активную кампанию против уехавших артистов и на этот раз добился своего. По его мнению, проводить любые торжества в честь человека, который отвернулся от своей страны в сложный момент, недопустимо. И москвичи, судя по реакции в сетях, с этим согласны. В обществе все чаще звучат призывы перестать обсуждать каждый шаг певицы и лишить ее всякой поддержки, даже моральной.

Пока в России стирают следы ее былого величия, сама Алла Борисовна переживает не лучшие времена. Сообщается, что на Кипре она осталась в полном одиночестве. Ее супруг Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ) вместе с детьми Гарри и Лизой сейчас находится в Америке. Пока он пытается строить карьеру за океаном и дает концерты для эмигрантов, 75-летняя артистка вынуждена коротать дни в чужой стране без близких рядом. Те, кто видел ее в последнее время, отмечают, что певица выглядит подавленной. Она годами привыкла быть в центре внимания, а теперь оказалась в изоляции.

Авторитет, который нарабатывался десятилетиями, рухнул буквально на глазах. Алла Пугачева больше не "хозяйка" эстрады и не та женщина, которая может "разрешить" весну. Она просто пожилая женщина, которая смотрит на свою прошлую жизнь издалека, через экран телефона.

*признан в России иностранным агентом.