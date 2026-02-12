"Какая таблетка поможет сдать экзамен?": доктор Мясников дал честный ответ всем измученным студентам

В преддверии сессий миллионы молодых людей ищут магический способ моментально усвоить огромные объемы информации, надеясь на секретные достижения современной медицины.



Александр Мясников в телеграм-канале поделился фрагментами своей новой книги, где затронул одну из самых больных тем для молодежи и их родителей — успешную сдачу экзаменов. Врач признался, что его регулярно заваливают вопросами о том, существует ли препарат, способный заставить мозг работать на сверхвысоких оборотах в период сессии.

Ловушка гормонов и "волшебная пилюля"

По мнению доктора, главная проблема студентов заключается в том, что на период важнейших жизненных выборов накладывается мощная игра гормонов. В 18 лет вчерашние дети становятся мужчинами и женщинами, которым сложно адаптироваться к новому состоянию, из-за чего учеба часто отходит на второй план.

Когда же приходит время сессии, начинаются поиски чудо-средства. Отвечая на вопрос, "какая таблетка поможет сдать экзамен", Мясников разочаровывает любителей легких путей. Оказывается, единственная эффективная "таблетка" — это упорный и, что самое важное, постоянный труд. Врач уверен: чтобы не бояться экзаменатора, нужно просто быть реально готовым к испытанию.

Американский опыт

Доктор Мясников поделился личным опытом сдачи экзаменов в США для получения медицинской лицензии. В тот период ему было уже 40 лет, и гормоны мешали меньше, но нагрузка была колоссальной.

"Я занимался по 12 часов семь дней в неделю. Только так можно было преодолеть этот барьер", — вспоминает Александр Леонидович.

Он подчеркнул, что вообще не волновался перед тестами, потому что четко знал границы своих знаний.

"Выходи, Спиталович!"

Врач вспомнил эпизод из своей практики, когда один из доцентов по фамилии Спиталович, прослывший настоящим "зверем", пообещал лично завалить его на экзамене. Мясников засел за учебники "за совесть и за страх", не видя белого света.

В день испытания уверенность в знаниях была настолько велика, что он буквально вызвал оппонента на бой.

"Я в ординаторской стукнул себя кулаком в грудь и закричал: "Ну что, Спиталович, выходи!", — рассказывает доктор.

В итоге "завалить" подготовленного студента преподаватель так и не смог.

Образование как инструмент

Александр Мясников призывает студентов ценить это время, так как позже, когда появятся семья и дети, возможности полностью отдать себя накоплению знаний уже не будет. Он поддерживает ужесточение правил приема в вузы, считая, что высшее образование — это не социальный лифт, а инструмент для обеспечения своей жизни.

Врач напоминает о теории "фрактального подобия": каково качество каждой отдельной единицы общества, таково и все общество в целом. Именно поэтому стране нужны настоящие профессионалы, а не те, кто надеется сдать экзамен с помощью таблеток или удачи.

